لبنان

خطوة إيجابية في الضاحية الجنوبية.. بعد مُعاناة

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
14-10-2025 | 12:08
تشهد مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت عودة تدريجية للانترنت والارسال بعد شبه انقطاع، كان قد بدأ منذ شنّ إسرائيل غاراتها على مناطق محددة هناك.
وحسب مصادر  لـ"لبنان24" فان شركتي الخليوي بدأتا بالعمل على إعادة تحسين جودة الاتصالات والانترنت.

وكانت قد أوضحت المصادر، أنّ الاهالي عانوا خلال الفترة السابقة على صعيد جودة الاتصالات أو استخدام الانترنت الخليوي.

وكانت إسرائيل خلال الحرب قد عمدت إلى استهداف أماكن مهمة في الضاحية الجنوبية على صعيد البنى التحتية، حيث أدّت الغارات إلى تدمير كابلات أساسية أدّت إلى شلل في حركة الاتصالات خلال أشهر الحرب.
المصدر: خاص لبنان24
