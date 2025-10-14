خطوة إيجابية في الضاحية الجنوبية.. بعد مُعاناة

Advertisement

تشهد مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت عودة تدريجية للانترنت والارسال بعد شبه انقطاع، كان قد بدأ منذ شنّ غاراتها على مناطق محددة هناك.وحسب مصادر لـ" " فان شركتي الخليوي بدأتا بالعمل على إعادة تحسين جودة الاتصالات والانترنت.وكانت قد أوضحت المصادر، أنّ الاهالي عانوا خلال الفترة السابقة على صعيد جودة الاتصالات أو استخدام الخليوي.وكانت إسرائيل خلال الحرب قد عمدت إلى استهداف أماكن مهمة في الضاحية الجنوبية على صعيد البنى التحتية، حيث أدّت إلى تدمير كابلات أساسية أدّت إلى شلل في حركة الاتصالات خلال أشهر الحرب.