لبنان
سلسلة لقاءات دبلوماسية وبلدية للصدي
Lebanon 24
14-10-2025
|
12:14
إستقبل
وزير الطاقة
والمياه جو الصدي في مكتبه في الوزارة سفراء:
الصين
تشن تشواندونغ،
الهند
نور رحمان شيخ، باكستان
سلمان أطهر
.
تناول البحث مع كل منهم علاقة بلاده مع
لبنان
وسبل التعاون في القطاعات التي تعنى بها الوزارة.
كما بحث شؤوناً مناطقية مرتبطة بالشؤون التي تهتم بها الوزارة مع
رئيس اتحاد
بلديات بشري
ايلي مخلوف
، رئيس
اتحاد بلديات زغرتا
بسام هيكل ورئيس بلدية
سن الفيل
نبيل كحالة.
