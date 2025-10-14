Advertisement

لبنان

اللواء شقير ورسّامني تفقدا مركز أمن عام المصنع الحدودي

Lebanon 24
14-10-2025 | 12:28
صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:
زار المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير مركز أمن عام المصنع الحدودي برفقة معالي وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني. من ثمَّ توجه اللواء شقير برفقة وزير الأشغال إلى دار الإفتاء في مجدل عنجر والتقى مفتي البقاع الشيخ علي الغزاوي ووضعه في أجواء الأعمال التي تقوم بها المديرية بالتعاون مع وزارة الأشغال لتحديث وتطوير المعابر وخصوصاً معبر المصنع.
