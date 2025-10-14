Advertisement

لبنان

تأهيل الطرق والبنى التحتية في الجبل محور لقاء تيمور جنبلاط ووزير الأشغال

Lebanon 24
14-10-2025 | 12:57
استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وفريق عمله، بحضور مفوض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار زياد نصر، ومسؤول الأشغال في الحزب التقدمي الإشتراكي المهندس نديم نمور، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
وخلال اللقاء، تم عرض المشاريع والأشغال المتعلقة بتأهيل وصيانة الطرق والبنى التحتية في منطقة الجبل، لا سيما أنه تمت المباشرة بتنفيذ تلك الأعمال في العديد من البلدات والقرى.

وأثنى النائب جنبلاط على "الجهود التي يبذلها الوزير رسامني لمواكبة ومتابعة الشؤون والخدمات العامة في كل المرافق العامة التابعة لوزارته".
