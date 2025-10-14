تأهيل الطرق والبنى التحتية في الجبل محور لقاء تيمور جنبلاط ووزير الأشغال

Advertisement

استقبل رئيس الإشتراكي وزير الأشغال العامة والنقل وفريق عمله، بحضور لدى زياد نصر، ومسؤول الأشغال في الحزب التقدمي الإشتراكي المهندس نمور، ومستشار النائب .وخلال اللقاء، تم عرض المشاريع والأشغال المتعلقة بتأهيل وصيانة الطرق والبنى التحتية في منطقة الجبل، لا سيما أنه تمت المباشرة بتنفيذ تلك الأعمال في العديد من البلدات والقرى.وأثنى النائب "الجهود التي يبذلها الوزير رسامني لمواكبة ومتابعة الشؤون والخدمات العامة في كل المرافق العامة التابعة لوزارته".