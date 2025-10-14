Advertisement

توقيف عصابة سرقة دراجات آلية في جبل لبنان ومصادرة أسلحة ومبالغ مالية

14-10-2025 | 12:59
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام عدد من الأشخاص بسرقة دراجات آليّة في محلة الشويفات.
على الفور، أعطيت الأوامر لعناصر المفرزة لتحديد هويّة الفاعلين، وتوقيفهم.

وبنتيجة المُتابعة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة قرب محطّة الرّيشاني في الشّويفات من توقيف كلّ من:

-ع. ح. ح. (مواليد عام 2002، لبناني)

-ا. ز. (مواليد عام 2003، لبناني)

لقيادة الأول دراجة آليّة مسروقة، ولحيازته مسدّسًا حربيًّا، ومبلغًا ماليًّا وقدره /1،300،000/ ل. ل.، و /2،207/ دولار أميركي.

 بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما، وصرّحا بأنّ الدرّاجة مسروقة من بيروت.

بتفتيشهما، عثر على هاتف خلوي بحوزته عائد للمدعو (أ. ز.)، يتواصل من خلاله مع اشخاص لسرقة دراجات آليّة، ويحتوي على صور لدرّاجات مسروقة.

وفي سياق متصل،

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر قيام شخصَين بعمليات سرقة دراجات آلية في عدد من مناطق جبل لبنان.

   على أثر ذلك، كثّفت مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي استقصاءاتها وتحرّياتها، حيث توصّلت إلى تحديد هويّتَيهما، وهما كل من:

-ح. ح. (مواليد عام 1990، لبناني)

-ح. ح. (مواليد عام 1988، لبناني)

   وبنتيجة المُتابعة وأعمال الرصد، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من تحديد مكانهما وتوقيفهما في محلة برج البراجنة على متن دراجة آلية نوع “سويت 125” دون لوحات.

أودع الموقوفون مع المضبوطات القطعات المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
مواقع التواصل الاجتماعي

قوى الأمن الداخلي

الدرك الإقليمي

برج البراجنة

جبل لبنان.

جبل لبنان

اللبنانية

الشويفات

Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24