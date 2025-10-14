توقيف عصابة سرقة دراجات آلية في جبل لبنان ومصادرة أسلحة ومبالغ مالية

Advertisement

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق ، وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء في وحدة حول قيام عدد من الأشخاص بسرقة دراجات آليّة في محلة .على الفور، أعطيت الأوامر لعناصر المفرزة لتحديد هويّة الفاعلين، وتوقيفهم.وبنتيجة المُتابعة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة قرب محطّة الرّيشاني في الشّويفات من توقيف كلّ من:-ع. ح. ح. (مواليد عام 2002، لبناني)-ا. ز. (مواليد عام 2003، لبناني)لقيادة الأول دراجة آليّة مسروقة، ولحيازته مسدّسًا حربيًّا، ومبلغًا ماليًّا وقدره /1،300،000/ ل. ل.، و /2،207/ دولار أميركي.بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما، وصرّحا بأنّ الدرّاجة مسروقة من .بتفتيشهما، عثر على هاتف خلوي بحوزته عائد للمدعو (أ. ز.)، يتواصل من خلاله مع اشخاص لسرقة دراجات آليّة، ويحتوي على صور لدرّاجات مسروقة.وفي سياق متصل،تداولت بعض فيديو يُظهر قيام شخصَين بعمليات سرقة دراجات آلية في عدد من مناطقعلى أثر ذلك، كثّفت مفرزة استقصاء جبل في وحدة الدرك الإقليمي استقصاءاتها وتحرّياتها، حيث توصّلت إلى تحديد هويّتَيهما، وهما كل من:-ح. ح. (مواليد عام 1990، لبناني)-ح. ح. (مواليد عام 1988، لبناني)وبنتيجة المُتابعة وأعمال الرصد، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من تحديد مكانهما وتوقيفهما في محلة على متن دراجة آلية نوع “سويت 125” دون لوحات.أودع الموقوفون مع المضبوطات القطعات المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة المختصّ.