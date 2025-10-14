Advertisement

لبنان

حادثة مروّعة تهزّ بلدة عكارية... وفاة طفلة بعد أن دهسها والدها عن طريق الخطأ (صورة)

Lebanon 24
14-10-2025 | 12:44
فُجعت بلدة بزال العكارية بحادثة أليمة، إذ لقيت الطفلة تالا ضاهر حتفها بعد أن تعرّضت للدهس عن طريق الخطأ من قبل والدها أثناء قيادته الـ"بيك أب"، وفقًا لمندوبة "لبنان 24".
وقد خيّم الحزن على أرجاء البلدة بعد هذه الحادثة المأساوية. 

لبنان 24

لبنان

عكاري

عكار

بزال

ضاهر

الطف

