هيئات "الوطني الحر" في المناطق أحيت ذكرى ١٣ تشرين

Advertisement

أحيت هيئات الأقضية في ذكرى ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠، ففي المتن قامت هيئة ولجنة قدامى الأنصار بمشاركة النائب السابق ادي معلوف وعضو المجلس السياسي هشام كنج ومستشار رئيس للتواصل الميداني منصور فاضل، بوضع اكاليل غار تخليداً لذكرى شهداء الحق والواجب وذلك على نصب العميد الشهيد بول معلوف في كفرعقاب ونصب شهداء في كل من الدوار وضهر الصوان ونصب الابويين شرفان وابو خليل في دير القلعة بيت مري.إلى ذلك أحيت هيئة بلدة بعبدا في التيار ذكرى ١٣ تشرين، فانطلق المشاركون بمسيرة الى شارع الأب سليمان أبي خليل حيث تم إضاءة الشموع ومنه الى مدافن البلدة حيث يوجد نصب تذكاري للشهداء ووضع اكليل من الغار على الضريح.تلا المسيرة لقاء بالمناسبة في بيت الشباب في بعبدا حضره رئيس وأعضاء مجلس بلدية بعبدا، النائب السابق "حكمت ديب"، منسق قضاء بعبدا "فادي نصر"، أعضاء من هيئة بلدة بعبدا، المنسق السابق لهيئة قضاء بعبدا "وليد المدور"، أعضاء من هيئة قضاء بعبدا والكوادر في التيار.وفي وضعت هيئة القضاء التيّار إِكليلا من الزَّهرِ على النُّصبِ التِّذْكاري لِشُهَداءِ الجَيْشِ اللُّبْنانيّ قُرْب مُسْتَديرَةِ السَّلام.كذلك وضعت هيئتا الأولى و الثانية في الحر أكاليل من الورد على ضريح الجندي المجهول قرب المتحف، بحضور نائبة الرئيس للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي والنائبين نقولا الصحناوي وادكار طرابلسي.وفي البقاع وضع النائب شربل مارون وهيئة القضاء أكاليل من الزهر على نصب شهداء الجيش في كل من عانا وعين زبدة وصغبين.وقال مارون: "إن دماء الشهداء الزكية التي بذلت في ١٣ تشرين هي التي أوصلت إلى تحرير ، مشدداً على الحاجة إلى الوحدة الوطنية وليس للتفرقة".وقدم مارون دروعاً تقديرية لعائلات من الشهداء والمفقودين في الجيش اللبناني.وفي كسروان الفتوح، رفعت هيئة العقيبة في "التيار" الصلاة لراحة نفس شهداء ١٣ تشرين. وقد خصّت في القداس الإلهيّ شهيد بلدة العقيبة العريف المغوار بطرس طانيوس الدكاش الذي استشهد دفاعاً عن سيادة لبنان، بحضور النائب السابق روجيه عازار ومنسق هيئة قضاء كسروان الفتوح روي الهوا وأعضاء من الهيئة. كما تمَّ وضع أكاليل على النصب التذكاري.كما نظّمت هيئة كفردبيان وقفة صلاة لروح العريف الشهيد رونالد سلامة ولكلّ شهداء ١٣ تشرين الذين رحلوا ليبقى لبنان. (الوكالة الوطنية)