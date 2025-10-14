Advertisement

لبنان

توتر على الحدود.. قوات سورية تدخل إلى لبنان وتعتقل شابين

Lebanon 24
14-10-2025 | 13:13
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن أن الحدود اللبنانية-السورية في بلدة حوش السيد علي، شمال قضاء الهرمل، تشهد حالة من التوتر، بعد قيام عناصر من الأمن العام السوري بالدخول إلى منطقة العريض الحدودية.
وبحسب المعلومات، قامت عناصر الأمن العام السوري باختطاف شابين لبنانيين هما حسين عدي قطايا، ومجتبى علي زعيتر.

في السياق، باشرت الأجهزة الأمنية اللبنانية تحقيقاتها، وبدأت بتنفيذ عمليات بحث وتمشيط في المنطقة لتحديد مكان وجود الشابين والعمل على تحريرهما.

ولم يعرف ما إذا كان قد تم نقلهما إلى الداخل السوري.
