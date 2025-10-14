توتر على الحدود.. قوات سورية تدخل إلى لبنان وتعتقل شابين

Advertisement

أفادت مندوبة " " عن أن الحدود اللبنانية-السورية في بلدة حوش السيد علي، شمال قضاء ، تشهد حالة من التوتر، بعد قيام عناصر من السوري بالدخول إلى منطقة العريض الحدودية.وبحسب المعلومات، قامت عناصر الأمن العام السوري باختطاف شابين لبنانيين هما حسين عدي قطايا، ومجتبى .في السياق، باشرت تحقيقاتها، وبدأت بتنفيذ عمليات بحث وتمشيط في المنطقة لتحديد مكان وجود الشابين والعمل على تحريرهما.ولم يعرف ما إذا كان قد تم نقلهما إلى الداخل السوري.