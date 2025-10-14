Advertisement

لبنان

تفاصيل جديدة.. هذا ما كشف عن الاجتماع الذي عُقد لبحث ملف الموقوفين السوريين في لبنان

Lebanon 24
14-10-2025 | 13:38
أفادت معلومات صحافية عن أن الاجتماع الذي عُقد لبحث ملف الموقوفين السوريين في لبنان كان إيجابيًا، وأن العمل جارٍ حاليًا على صياغة اتفاقية جديدة تتعلق بهذا الملف.
وبحسب المعلومات، فإن "الوفد السوري مستعجل لإنهاء ملف الموقوفين، فيما أبدى الجانب اللبناني الجدية المطلوبة من خلال إعداد نصوص قانونية عبر اللجنة التي تم تشكيلها وتضم عددًا من القضاة اللبنانيين، وسيُعقد اجتماع قضائي ثانٍ في سوريا الأسبوع المقبل".


وأضافت المعلومات أن "لجنة أمنية مشتركة لبنانية-سورية، مختصة بمتابعة ملف الحدود، ستجتمع الأسبوع المقبل في لبنان، وتضم عسكريين من مختلف الأجهزة الأمنية".
 

 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24