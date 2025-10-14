22
لبنان
حجوزات كثيفة إلى لبنان.. من أجل البابا
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
14-10-2025
|
13:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
علم "
لبنان24
" أنّ عددًا كبيرا جدًا من اللبنانيين اتخذوا قرارا بزيارة
لبنان
بالتزامن مع زيارة البابا لاوون
الرابع عشر
.
وحسب المعلومات، فإنّ مغتربين لبنانيين قلّما زاروا لبنان سيكونون في
بيروت
خلال زيارة البابا المُنتظرة الشهر المقبل، حيث سيكون هناك مطارنة لبنانيون إلى جانب اللبنانيين القادمين إلى لبنان.
وكان قد أعلن
الفاتيكان
، عن أول زيارة رسمية سيقوم بها قداسة الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر إلى
تركيا
ولبنان.
ومن المتوقع أن يركز البابا خلال زيارته على السلام في
الشرق الأوسط
، ويلتقي بالقادة السياسيين، ويُظهر دعمه للمسيحيين في المنطقة.
وسيزور أول البابا تركيا في الفترة من 27 إلى 30 تشرين الثاني، ثم يتوجه إلى لبنان من 30 تشرين الثاني إلى 2 كانون الأول
المصدر: خاص لبنان24
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
