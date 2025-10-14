حجوزات كثيفة إلى لبنان.. من أجل البابا

Advertisement

وحسب المعلومات، فإنّ مغتربين لبنانيين قلّما زاروا لبنان سيكونون في خلال زيارة البابا المُنتظرة الشهر المقبل، حيث سيكون هناك مطارنة لبنانيون إلى جانب اللبنانيين القادمين إلى لبنان.وكان قد أعلن ، عن أول زيارة رسمية سيقوم بها قداسة الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر إلى ولبنان.ومن المتوقع أن يركز البابا خلال زيارته على السلام في ، ويلتقي بالقادة السياسيين، ويُظهر دعمه للمسيحيين في المنطقة.وسيزور أول البابا تركيا في الفترة من 27 إلى 30 تشرين الثاني، ثم يتوجه إلى لبنان من 30 تشرين الثاني إلى 2 كانون الأول