لبنان

للمواطنين... تدابير سير على هذا الأوتوستراد اعتبارًا من يوم غد

Lebanon 24
14-10-2025 | 14:01
صـدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ــــ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
سيجري العمل على طمر الحفر على الأوتوستراد الممتد من نهر إبراهيم حتى الكازينو، على المسلكين الشرقي والغربي، يوم غد الأربعاء 15-10-2025، اعتبارًا من الساعة 8،30. صباحًا ولحين الانتهاء.

ستؤدّي هذه الأشغال إلى تضييق في مساحة الطريق مكان الأعمال.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.
 
