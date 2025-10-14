للمواطنين... تدابير سير على هذا الأوتوستراد اعتبارًا من يوم غد

Advertisement

صـدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ــــ العامّة البلاغ التّالي:سيجري العمل على طمر الحفر على الأوتوستراد الممتد من حتى الكازينو، على المسلكين الشرقي والغربي، يوم غد الأربعاء 15-10-2025، اعتبارًا من الساعة 8،30. صباحًا ولحين الانتهاء.ستؤدّي هذه الأشغال إلى تضييق في مساحة الطريق مكان الأعمال.يرجى من المواطنين أخذ ، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.