Advertisement

لبنان

في الشمال... حملة أمنية وإغلاق محلات بالشمع الأحمر

Lebanon 24
14-10-2025 | 14:17
A-
A+
Doc-P-1429433-638960737976686205.jpg
Doc-P-1429433-638960737976686205.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن أن دورية من معلومات الأمن العام في الشمال نفذت، بالتعاون مع دورية أمن عام الضنية وبإشراف القضاء المختص، حملة ميدانية في بلدة ديرنبوح - الضنية، استهدفت مؤسسات يديرها أجانب سوريون مخالفون لنظامي الإقامة والعمل.
Advertisement

وأسفرت الحملة عن تشميع محل لبيع الدهان وتشميع محل حلاقة، في إطار جهود الأمن العام لمكافحة المخالفات وتنفيذ القوانين المرعية في مختلف المناطق اللبنانية.
مواضيع ذات صلة
حملة أمنية بقيادة حماس تقتل 32 عنصراً من عصابة محلية
lebanon 24
15/10/2025 00:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ختم محل لبيع اللحوم بالشمع الأحمر
lebanon 24
15/10/2025 00:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24
في بخعون.. إقفال محل بالشمع الأحمر
lebanon 24
15/10/2025 00:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... ختم عيادة طبيّة في كسروان بالشمع الأحمر
lebanon 24
15/10/2025 00:33:08 Lebanon 24 Lebanon 24

الشمع الأحمر

الأمن العام

اللبنانية

لبنان 24

القضاء ا

الضنية

القضاء

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:21 | 2025-10-14
16:32 | 2025-10-14
16:30 | 2025-10-14
15:39 | 2025-10-14
15:32 | 2025-10-14
15:29 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24