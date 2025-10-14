Advertisement

لبنان

ألقى قنبلة يدوية وأطلق النار في محيط مدينة الميناء... وهذا ما حلّ به!

Lebanon 24
14-10-2025 | 14:29
أقدم شخص سوري الجنسية، قبل نحو عشرة أيام، على إلقاء قنبلة يدوية وإطلاق النار عند الفجر في محيط الحارة الجديدة بمدينة الميناء، ما أدى إلى انفجار القنبلة دون وقوع إصابات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وباشرت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني – فرع الشمال تحقيقاتها الدقيقة منذ وقوع الحادثة، حيث تمكّن عناصرها، بعد رصد ومتابعة حثيثة، من تحديد هوية الفاعل وتوقيفه.
 

وقد أُحيل الموقوف إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.
