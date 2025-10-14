Advertisement

لبنان

عن الإنترنت.. هذا آخر ما كشف عنه وزير الاتصالات

Lebanon 24
14-10-2025 | 15:22
كتب وزير الاتصالات شارل الحاج عبر منصة "اكس":"بدأت حقبة الجيل الخامس 5G في لبنان. وزارة الاتّصالات والهيئة المنظّمة للاتّصالات التي جرى تفعيلها منذ أيام، بالتّعاون مع شركتَي "ألفا" و"تاتش" تطلق مشروعًا من ثلاث سنوات لتحديث الشبكات وإطلاق خدمة 5G على مستوى الوطن".
وختم: "اتّصال أفضل، فرص عمل جديدة، ونموّ في الناتج المحلي".
