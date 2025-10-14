22
لبنان
السفير التركي يزور الشوف: دعم لمشاريع تنموية وتمكينية بتمويل من TIKA
Lebanon 24
14-10-2025
|
15:39
A-
A+
جال السفير
التركي
في
لبنان
مراد لوتِم وعقيلته في منطقة
الشوف
، برفقة السيدة نورا
جنبلاط
، في إطار تعزيز العلاقات
اللبنانية
–
التركية
ودعم المبادرات التنموية المحلية، حيث كانت جولة على مشاريع انتاجية تمكينيّة، بمواكبة رئيس "الوكالة التركية للتعاون والتنسيق" (TIKA) في لبنان أونور جاو وفريق عمل الوكالة.
استهلّ الوفد زيارته من المطبخ المجتمعي "باب الشوف"، حيث قدمت الوكالة التركية معدات متطورة لصناعة الأطعمة المجمّدة، في إطار مشروع إنتاجي مخصص للسيّدات بهدف تأمين مصدر دخل مستدام لهنّ، وتعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية المحلية.
بعدها، انتقل الوفد إلى مؤسسة My Craft by SCALE حيث جال في أقسامه المتعددة واطّلع على الخدمات المقدمة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الاضافية. وكانت الوكالة التركية قدّمت للمؤسسة المذكورة تجهيزات متنوعة في اطار تطوير الإنتاج بما فيه مصلحة طلاب المؤسسة.
ومن ثم تابع الوفد جولته إلى بعقلين، في حضور رئيس بلدية بعقلين ورئيس اتحاد بلديات الشوف السويجاني كامل الغصيني، حيث تمّ تدشين مشروع إعادة ترميم "السبيل" أو "عين الضيعة"، وهو مشروع ممول من "الوكالة التركية للتعاون والتنسيق"، يهدف إلى الحفاظ على التراث المحلي وتحسين البنية التحتية في البلدة.
واختُتمت الزيارة في "مبنى بلدية بعقلين"، حيث ألقى رئيس البلدية كلمةً عبّر فيها عن شكره العميق للسفير لوتِم والدولة التركية على دعمهم الدائم لمشاريع التنمية في لبنان.
وأكّد السفير التركي،
من جهته
، "أهمية العلاقات التاريخية التي تربط لبنان وتركيا"، مشدداً على حرص بلاده على مواصلة التعاون الثقافي والإنمائي بين الشعبين، وعلى دعم المشاريع التي تُسهم في تحسين حياة المجتمعات المحلية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي". (الوكالة الوطنية)
