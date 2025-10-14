Advertisement

لبنان

إيقاف إجراءات

Lebanon 24
14-10-2025 | 17:21
أوقفت هيئات تأديبية إجراءات بحق موظفين وعاملين في إحدى الوزارات، على خلفية عدم إفراغ الوزارة وشلّ العمل فيها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
