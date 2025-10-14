Advertisement

لبنان

سلام في صيدا غداً في زيارة إنمائية

Lebanon 24
14-10-2025 | 22:12
عاد رئيس الحكومة نواف سلام الى بيروت، بعد زيارة الى باريس استمرت أربعة ايام، اجرى خلالها حسب بعض المعلومات «اتصالات مع مسؤولين فرنسيين واميركيين وسعوديين وعرب»، بعيداً عن الاعلام، وفق ما كتبت" اللواء".
ويزور الرئيس سلام صباح غدا الخميس صيدا، عاصمة الجنوب، في زيارة إنمائية للوقوف على مشاريع المدينة الحيوية وما تحضره الحكومة لصيدا. وسيجول رئيس الحكومة على المستشفيين الحكومي والتركي ويتفقد مرفأ صيدا وسيعقد اجتماعاً في دار البلدية قبل أن يلبي دعوة الى الغداء في مدرسة المقاصد الإسلامية.
 
