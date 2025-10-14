سلام في صيدا غداً في زيارة إنمائية

Advertisement

عاد رئيس الحكومة الى ، بعد زيارة الى استمرت أربعة ايام، اجرى خلالها حسب بعض المعلومات «اتصالات مع مسؤولين فرنسيين واميركيين وسعوديين وعرب»، بعيداً عن الاعلام، وفق ما كتبت" اللواء".ويزور الرئيس سلام صباح غدا الخميس ، عاصمة الجنوب، في زيارة إنمائية للوقوف على مشاريع المدينة الحيوية وما تحضره الحكومة لصيدا. وسيجول رئيس الحكومة على المستشفيين الحكومي والتركي ويتفقد مرفأ صيدا وسيعقد اجتماعاً البلدية قبل أن يلبي دعوة الى الغداء في مدرسة المقاصد الإسلامية.