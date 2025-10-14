مبادرة لرأب الصدع بين بري وسلام

Advertisement

منذ ان حصل السجال الاخير بين الرئيسين ونواف سلام، على خلفية انتقاد الاول الحكومة لتقصيرها، الى حدود اهمال وضع الجنوبيين وكيفية تعاطيها مع ملف اعادة الاعمار، لم يحصل اتصال علني او تواصل مباشر بين الرجلين، الا ان التوتر في العلاقة بينهما لم يصل الى حدود القطيعة، على حد قول اوساطهما .وكتب محمد بلوط في" الديار": يقول مصدر نيابي مطلع ان الانتقادات الى وجهها الرئيس بري للحكومة بشأن تقصيرها الكبير تجاه الجنوب وملف اعادة الاعمار، لم تتناول الرئيس سلام بالاسم او مباشرة، لكن رئيس الحكومة بادر فورا الى الرد مستغربا كلام رئيس المجلس، ومذكرا بزيارته الى الجنوب بعد اقل من 48 ساعة على نيل حكومته الثقة، ومتحدثا عن مساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية للمتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية.ويضيف المصدر ان هذا الرد الفوري والمباشر بلغة الاستغراب، لاقى صدى سلبيا عند عين التينة، وزاد من «تكهرب» العلاقة مع الرئيس بري، الذي كان ابلغ زوراه قبل حديثه الصحفي، ان التجاهل او التقصير تجاه الجنوب وملف اعادة الاعمار لم يعد مقبولا، وان معاناة اهلنا الذين عادوا ويعودون الى قراهم رغم آلة القتل الاسرائيلية التي تلاحقهم يوميا، تستأهل رعاية وعناية خاصة من الحكومة .ووصلت هذه الرسالة وغيرها من الرسائل المباشرة وغير المباشرة الى سلام لكنها لم تلق الصدى المطلوب، ولم يقترن كلامه عن الالتزام باعادة الاعمار بفعل ملموس غير قرض الـ250 مليون دولار المقدم من البنك الدول، الذي لم يتمكن المجلس من اقراره بسبب تعطيل «القوات اللبنانية» وحلفائها و "التغييريين" المقربين من سلام الجلسة التشريعية الاخيرة .وبالاضافة الى ذلك، لم يقترن كلام الحكومة عن اعادة الاعمار بادراجه من ضمن بنود الموازنة، الامر الذي زاد من غضب بري، الذي لوح بعدم اقرار الموازنة ما لم تتضمن بندا يتعلق باعادة الاعمار .وبعد رد سلام على بري لم يسجل اي سجال علني بين الرئيسين، لكن في الوقت نفسه لم يحصل بينهما تواصل مباشر، وبقي الموضوع كله محاصرا بالتفسيرات والتكهنات .وتقول مصادر مطلعة ان وزير المال ياسين جابر، المحسوب اصلا على بري، زاره في اليوم الثاني من السجال مع سلام، وعرض له موضوع الموازنة وسعي الوزارة والحكومة لدى الدول والهيئات المانحة خلال المباحثات، التي سيجريها في واشنطن على هامش الاجتماعات مع البنك وصندوق النقد الدوليين، للحصول على مساعدات وقروض ميسرة، لتأمين ما يقارب مليار دولار للصندوق الخاص للاعمار، لكن هذا المسعى لا يعفي الحكومة من ان تضع بندا خاصا بالاعمار في الموازنة.ولفتت امس زيارة الحكومة طارق متري الى عين التينة ولقاؤه الرئيس بري، واقتصر الخبر الرسمي عن الزيارة بالاشارة الى انه «جرى بحث لآخر التطورات والاوضاع العامة وآخر المستجدات».ولا يستبعد المصدر ان يكون هدف زيارة متري لعين التينة امس، ترطيب وتنقية الاجواء بين رئيسي المجلس والحكومة، الى جانب بحث مواضيع اخرى تتعلق بالملفات التي يتولاها متري مباشرة، ومنها مسألة الامور العدلية بين وسوريا.