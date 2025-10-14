Advertisement

لبنان

دعم جنبلاطي مرتقب لارسلان و"عِقَد مُستحيلة" تمنع التحالف مع "التيار"

Lebanon 24
14-10-2025 | 22:44
A-
A+
Doc-P-1429517-638961043346578167.jpeg
Doc-P-1429517-638961043346578167.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب رضوان الذيب في "الديار": الواقع الدرزي يفرض نفسه بقوة على الانتخابات النيابية في لبنان، ويتطلب وحدة درزية، وتنسيقا جنبلاطيا - ارسلانيا تقتضيه المصلحة الدرزية العليا، وهذا ما حصل فقد ارتفع مستوى التنسيق بعد احداث السويداء، حيث وقف طلال ارسلان ضد كل الحملات التي استهدفت وليد جنبلاط، ونزل الى الساحة مواجها الحالات الدينية التي عارضت التوجهات الجنبلاطية في السويداء. ومن الطبيعي ان يرد وليد جنبلاط «الجميل» لارسلان عبر دعمه انتخابيا، وتوفير كل سبل النجاح له، عبر إقفال كل» الشبابيك والأبواب» التي قد يستفيد منها نائب «التغيير» مارك ضو، للعودة الى المجلس النيابي، والذي عجز عن تكوين حاضنة درزية له في الجبل، وبقيت جذور العائلة الإرسلانية اقوى من دعوات التغيير والتخلص من الاقطاع والشعارات الرنانة.
Advertisement
وحسب المصادر الدرزية، فان الدعم لارسلان سيتمثل باعطائه كل الأصوات التي نالها مارك ضو من «الاشتراكيين» في الدورة الماضية، وتحديدا في عاليه، وثغرة المدينة يجري علاجها دون اي حسم في الخيارات النيابية «الاشتراكية» حتى اللحظة، لكن المتقدم وغير نهائي حتى اللحظة هو الابقاء على النائب اكرم شهيب. فالحسم يخضع لحسابات الأصوات التفضيلية. وبات معروفا وحسب مراكز الدراسات ان المجتمع المدني حافظ على حضوره، وتقدم درزيا في الانتخابات البلدية الماضية، وهذه مسألة تؤخذ في الاعتبار عند المكلف ادارة العملية الانتخابية في «الاشتراكي» الدكتور وليد صافي.
وتضيف المصادر الدرزية ان «الاشتراكي» يدرس ترشيح «كتائبي» على اللائحة التي ستضم «الاشتراكي» واالقوات» في الجبل، لمنع مارك ضو من الاستفادة من اصوات «الكتائبيين»، التي انصبت له في الانتخابات الماضية وحتمت فوزه، لكن ذلك قد يفجّر معركة مع «القوات» الطامحة لحصد اكبر نسبة من النواب المسيحيين في الجبل.
وتتابع المصادر الدرزية بالقول: ان من بوادر الدعم الجنبلاطي لارسلان، القيام بجولات مشتركة في كل قرى الجبل، والعمل على انهاء ذيول حادثة قبر شمون القضائية، وتنظيم المصالحات والاحتفالات، وترتيب موضوع الخدمات وتأمين الزفت الانتخابي» لمناصري ارسلان.
وفي المعلومات، ان ارسلان قام باجراءات تنظيمية مؤخرا، وحل كل الاطر الحزبية، وقال للجميع «من يثبت نفسه في الانتخابات يعود فقط الى موقعه الحزبي»، ويبقى اجراء الانتخابات على القانون الحالي، هو الورقة الكبرى الداعمة لارسلان، بعد ان نال في الانتخابات الماضية 96 صوتا من المغتربين، مقابل 2500 صوت لمارك ضو.
وحسب المصادر الدرزية، فان الدعم الجنبلاطي لارسلان يبقى «نصف الكوب»، والنصف الآخر بيد ارسلان وتحالفاته، وكيف يدير الانتخابات مع «التيار الوطني الحر».
ومن المعلوم، ان القانون الانتخابي الحالي والأصوات التفصيلية يحتمان ان يكون جنبلاط وارسلان في لائحتين منفصلتين، وان يشكل ارسلان لائحة ثانية، لكن لعبة الأصوات التفضيلية تجعل من رابع المستحيلات ان يكون ارسلان و "الوطني الحر» في لائحة واحدة، حيث يتم تكرار أخطاء الانتخابات الماضية، إذ تم اسقاط ارسلان ووهاب ونجاح ٣ نواب لـ "الوطني الحر» بأصوات الدروز، من خلال تأمين الحاصل الانتخابي للائحة، والنواب هم: سيزار ابي خليل وغسان عطالله وفريد البستاني صاحب الحضور الخدماتي القوي، مما منحه اصواتا تفضيلية خارج قواعد «الوطني الحر».
وفي هذه الحالة، من الطبيعي ان تكون الكلمة الفصل لحزب الله في ترتيب اوضاع الحلفاء، خصوصا ان حزب الله بات قوة انتخابية تحسم الامور في الجبل لمصلحة حلفائه، من خلال 4000 ناخب بين الشوف وعاليه، يصبون أصواتهم «بلوك واحد»، والجميع يعرف ايضا ان لحزب الله مناصرين في الطائفة الدرزية يعملون بتوجيهاته، وهذه إضافة انتخابية لحلفاء الحزب.
والاسئلة المطروحة اين سيكون وئام وهاب في هذه المعركة، والأمور صعبة جدا مع ارسلان؟ فاي تحالف بين الرجلين قد يؤدي الى سحب كل الالتزامات الجنبلاطية مع ارسلان، وبالتالي فان الامور ذاهبة الى تشكيل 3 لوائح في الجبل: الأولى تضم جنبلاط و "القوات»، والثانية ارسلان وناجي البستاني، مع تقارب بين ارسلان و "تيار المستقبل» يتم التحضير له بعناية وبعيدا عن الاضواء، في ظل استحالة انضمام «المستقبل» الى لائحة توجد فيها «القوات». واللائحة الثالثة من المرجح انها تضم «التيار الوطني الحر» ووهاب أو نجله.

الصورة معقدة جدا في الجبل، والمعركة قاسية في دائرة تضم كل المكونات السياسية والطائفية في البلد دون استثناء، ورغم الخلافات بين القوى الكبرى في الجبل، فإنهم موحدون على اسقاط نواب «التغيير» من مارك ضو الى حليمة القعقور الى نجاة صليبا عون، وعدم تكرار هذه التجربة.
اما درزيا فان المعركة تمتد الى حاصبيا، لتشمل نائب «التغيير» فراس حمدان لمصلحة نائب توافقي بين بري وجنبلاط، لا يُعادي ارسلان ويشبه أنور الخليل، مع استبعاد كلي لاسم مروان خير الدين، في ظل «الفيتوات» عليه.
 
مواضيع ذات صلة
لا تحالف بين "التيار" و"حزب الله"
lebanon 24
15/10/2025 09:27:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مشاركة انتخابية مرتقبة لـ"تيار المستقبل" دون تحالفات
lebanon 24
15/10/2025 09:27:48 Lebanon 24 Lebanon 24
حزبان لن يتحالفا مع "التيار" منعا للخسارة
lebanon 24
15/10/2025 09:27:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
lebanon 24
15/10/2025 09:27:48 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

الانتخابية

المستقبل

حزب الله

بات على

التيار

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:23 | 2025-10-15
02:17 | 2025-10-15
02:15 | 2025-10-15
02:08 | 2025-10-15
02:04 | 2025-10-15
02:00 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24