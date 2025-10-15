Advertisement

لبنان

جابر يشكر الولايات المتحدة على دعم الجيش ويدعو لسلام يشمل لبنان

Lebanon 24
15-10-2025 | 00:20
A-
A+
Doc-P-1429545-638961097618248783.png
Doc-P-1429545-638961097618248783.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شكر وزير المال ياسين جابر الولايات المتحدة على دعمها للجيش اللبنانيّ.
Advertisement
وقال، من مقر السفارة اللبنانية في واشنطن: “طريقنا واضح وهو كسب الثقة وإعادة بناء الدولة وازدهار الاقتصاد اللبنانيّ”.
وأضاف: “نرحّب كلبنانيين بجهود الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة ونتمنى أن يمتد ذلك ليشم لبنان أيضًا”.
وكان قد عقد الوفد اللبنانيّ اجتماعًا مطولًا مع مجموعة لبنان في صندوق النقد الدوليّ، لاستكمال النقاشات التي جرت في بيروت خلال أيلول الماضي. (lbc)
 
مواضيع ذات صلة
وزير الإعلام: نشكر الدول التي تدعم قواتنا وآخرها إعلان الولايات المتحدة دعم الجيش بمبلغ 190 مليون دولار
lebanon 24
15/10/2025 09:28:28 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم البيت الأبيض: الملايين تضرروا من الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة ويشمل ذلك جنودا أميركيين
lebanon 24
15/10/2025 09:28:28 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: الولايات المتحدة ثابتة في دعم إسرائيل في معركتنا المشتركة ضد الإرهاب
lebanon 24
15/10/2025 09:28:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الهجري يشكر ترامب ونتنياهو ويدعو لرفع الحصار عن السويداء
lebanon 24
15/10/2025 09:28:28 Lebanon 24 Lebanon 24

صندوق النقد الدولي

السفارة اللبنانية

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

مجموعة لبنان

النقد الدولي

ياسين جابر

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:23 | 2025-10-15
02:17 | 2025-10-15
02:15 | 2025-10-15
02:08 | 2025-10-15
02:04 | 2025-10-15
02:00 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24