لبنان

السفير الأميركي الجديد في لبنان: مستقبل لبنان ملك لكل من يؤمن بوحدته

Lebanon 24
15-10-2025 | 00:41
أشار سفير الولايات المتحدة الأميركية الجديد لدى لبنان ميشال عيسى، إلى أنّ "مستقبل لبنان ملك لكلّ مَن يؤمن بانتعاشه واستقلاله ووحدته". 
وأضاف عيسى في كلمة ألقاها خلال حفل استقبال أُقيم في السفارة اللبنانيّة في واشنطن: "أستعدّ للمُغادرة قريباً إلى لبنان لبدء مهمّتي كسفير للولايات المتحدة"، مشدّداً على أنّ "هذه ليست مجرّد مهمّة مهنيّة، بل هي رحلة شخصيّة، فقد ولدتُ في بيروت ولبنان لم يُغادر قلبي أبداً". 
وكان ميشال عيسى قد أدّى اليمين الدستورية سفيراً للولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان.
وفي تعليقها على هذه المناسبة، قالت نائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس: "مبروك يا صديقي العزيز! أنا متحمّسة جدًا للعمل معك، مبروك".
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24