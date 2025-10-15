السفير الأميركي الجديد في لبنان: مستقبل لبنان ملك لكل من يؤمن بوحدته

Advertisement

أشار سفير الأميركية الجديد لدى ميشال ، إلى أنّ "مستقبل لبنان ملك لكلّ مَن يؤمن بانتعاشه واستقلاله ووحدته".وأضاف عيسى في كلمة ألقاها خلال حفل استقبال أُقيم في السفارة اللبنانيّة في : "أستعدّ للمُغادرة قريباً إلى لبنان لبدء مهمّتي كسفير للولايات المتحدة"، مشدّداً على أنّ "هذه ليست مجرّد مهمّة مهنيّة، بل هي رحلة شخصيّة، فقد ولدتُ في ولبنان لم يُغادر قلبي أبداً".وكان ميشال عيسى قد أدّى اليمين الدستورية سفيراً للولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان.وفي تعليقها على هذه المناسبة، قالت نائبة المبعوث الأميركي : "مبروك يا صديقي العزيز! أنا متحمّسة جدًا للعمل معك، مبروك". (mtv)