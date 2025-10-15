ليلاً.. هذا ما فعله الجيش الاسرائيلي جنوباً

Advertisement

ألقى الجيش الاسرائيلي عند منتصف الليل قذيفة مضيئة في أجواء بلدة كفرشوبا، بحسب ما افادت مندوبة " ".كما عمد الجيش الاسرائيلي على تمشيط أطراف بالأسلحة الرشاشة من الموقع المستحدث له في تلة الحمامص.