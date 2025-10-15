Advertisement

لبنان

ليلاً.. هذا ما فعله الجيش الاسرائيلي جنوباً

Lebanon 24
15-10-2025 | 00:47
ألقى الجيش الاسرائيلي عند منتصف الليل قذيفة مضيئة في أجواء بلدة كفرشوبا، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24". 
كما عمد الجيش الاسرائيلي على تمشيط أطراف مدينة الخيام بالأسلحة الرشاشة من الموقع المستحدث له في تلة الحمامص.
 
مدينة الخيام

لبنان 24

الخيام

لبنان

طراف

خيام

