Advertisement

لبنان

إليكم حال الطرقات صباح اليوم!

Lebanon 24
15-10-2025 | 00:55
A-
A+

Doc-P-1429557-638961119204395421.jpg
Doc-P-1429557-638961119204395421.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشارت غرفة التحكم المروري، اليوم الأربعاء، الى أن "حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة وكثيفة باتجاه انفاق المطار، وكثيفة من خلدة باتجاه الاوزاعي".
Advertisement
وأكدت "أن حركة المرور كثيفة من ساحل علما باتجاه جونية وناشطة باتجاه صربا، وكثيفة على اوتوستراد الضبية باتجاه انطلياس وصولا الى الزلقا".
وأضافت "أن حركة المرور كثيفة على اوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه الكولا وصولا الى نفق سليم سلام، وكثيفة على الطرقات المؤدية الى مستديرة العدلية".
مواضيع ذات صلة
إليكم حال الطرقات صباح اليوم
lebanon 24
15/10/2025 09:28:54 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم حال الطرقات صباح اليوم
lebanon 24
15/10/2025 09:28:54 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم حال الطرقات صباح اليوم!
lebanon 24
15/10/2025 09:28:54 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم حال الطرقات صباح اليوم!
lebanon 24
15/10/2025 09:28:54 Lebanon 24 Lebanon 24

المدينة الرياضية

غرفة التحكم

صباح اليوم

سليم سلام

الاوزاعي

الناعمة

الرياض

المطار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:23 | 2025-10-15
02:17 | 2025-10-15
02:15 | 2025-10-15
02:08 | 2025-10-15
02:04 | 2025-10-15
02:00 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24