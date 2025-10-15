إليكم حال الطرقات صباح اليوم!

Advertisement

أشارت المروري، اليوم الأربعاء، الى أن "حركة المرور كثيفة على اوتوستراد باتجاه وكثيفة باتجاه انفاق ، وكثيفة من خلدة باتجاه ".وأكدت "أن حركة المرور كثيفة من ساحل علما باتجاه وناشطة باتجاه ، وكثيفة على اوتوستراد الضبية باتجاه انطلياس وصولا الى الزلقا".وأضافت "أن حركة المرور كثيفة على اوتوستراد باتجاه الكولا وصولا الى نفق ، وكثيفة على الطرقات المؤدية الى مستديرة العدلية".