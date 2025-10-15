Advertisement

لبنان

رئيس الحزب غير راض: "منيح اللي زمطنا بواحد"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
15-10-2025 | 01:15
عبّر رئيس حزب امام شخصية اعلامية عن عدم رضاه عن بعض وزرائه في الحكومة الحالية، معتبرا أن الحزب يهمه من وزرائه أن يكونوا منخرطين في السياسة العامة داخل مجلس الوزراء، وخاصًة في هذه المرحلة، على قدر إنخراطهم بالعمل الوزاري الروتيني، لأن المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان والمنطقة تقتضي اعطاء الاولوية للسياسة  على غيرها من الأمور ".
المصدر نقل عن رئيس الحزب أنه لا يستطيع أن يعاتب الوزراء  على "الخمول السياسي" لديهم لكون الخيار عند تشكيل الحكومة أن يكونوا الوزراء من أصحاب الإختصاص ولا ينتمون الى جهة سياسية. رئيس الحزب قال: منيح اللي ظمطنا بواحد مسيَّس وعمل فترة مع شخصية سياسية وازنة في لبنان.
 
المصدر: لبنان 24
