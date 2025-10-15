رئيس الحزب غير راض: "منيح اللي زمطنا بواحد"

Advertisement

عبّر امام شخصية اعلامية عن عدم رضاه عن بعض وزرائه في الحكومة الحالية، معتبرا أن الحزب يهمه من وزرائه أن يكونوا منخرطين في السياسة العامة داخل ، وخاصًة في هذه المرحلة، على قدر إنخراطهم بالعمل الوزاري الروتيني، لأن المرحلة الدقيقة من تاريخ والمنطقة تقتضي اعطاء الاولوية للسياسة على غيرها من الأمور ".المصدر نقل عن أنه لا يستطيع أن يعاتب الوزراء على "الخمول السياسي" لديهم لكون الخيار عند تشكيل الحكومة أن يكونوا الوزراء من أصحاب الإختصاص ولا ينتمون الى جهة سياسية. رئيس الحزب قال: منيح اللي ظمطنا بواحد مسيَّس وعمل فترة مع شخصية سياسية وازنة في لبنان.