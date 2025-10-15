معركة بدأت باكراً

Advertisement

من الواضح أن إحدى أبرز المعارك التي بدأت باكرا هي المعركة في دائرة الأولى – ، حيث تتجه الأنظار إلى هذا الاستحقاق لما يحمله من تنافس حاد بين القوى والشخصيات السنيّة.وتشير المعطيات إلى أن الانقسامات داخل الصف السنيّ بلغت مستوى غير مسبوق في الدائرة، ما يجعل المواجهة السياسية هناك أقرب إلى معركة "كسر عظم" على كل المقاعد.وتبدو كل جهة مستعدة لخوض السباق حتى النهاية في محاولة لإثبات حضورها واستعادة نفوذها داخل الشارع العكاري، في ظل تعدد التحالفات التي قد تعيد رسم المشهد السياسي في الشمال بأكمله.