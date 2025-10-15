Advertisement

لبنان

الخلافات تسيطر على اللوائح

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
15-10-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1429572-638961134651441518.jpg
Doc-P-1429572-638961134651441518.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تشير المعلومات المتقاطعة إلى أن خلافات واسعة بدأت تظهر بين عدد من أعضاء اللوائح التي خاضت الانتخابات النيابية الماضية، إذ يبدو أن العديد من تلك التحالفات لن يصمد حتى الاستحقاق النيابي المقبل.
وبحسب المتابعين، هناك تباينات كبيرة بدأت تتعمّق داخل بعض المجموعات التي كانت قد توحّدت ظرفياً تحت عنوان انتخابي محدّد، لكنّها اليوم تواجه انقسامات واضحة حول الخيارات السياسية المقبلة وآلية خوض المعركة الجديدة.
Advertisement
وتكشف المعطيات أن الأسباب تتوزع بين اعتبارات سياسية مرتبطة بالمواقف والتحالفات، وأخرى انتخابية بحتة تتعلق بتوزيع الأصوات والمقاعد المحتملة، ما ينذر بتفكك عدد من اللوائح السابقة قبل انطلاق التحضيرات الجدية للانتخابات المقبلة.

المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
العربية: 4 قتلى بقصف أوكراني على مناطق تسيطر عليها روسيا بخيرسون
lebanon 24
15/10/2025 09:29:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بوكو حرام تسيطر على بلدة حدودية بنيجيريا وتدفع الآلاف للفرار إلى الكاميرون
lebanon 24
15/10/2025 09:29:09 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات بحرية الاحتلال الإسرائيلي تسيطر على سفينة أخرى بأسطول الصمود المتوجه إلى قطاع غزة
lebanon 24
15/10/2025 09:29:09 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الروسية تسيطر على بلدة جديدة
lebanon 24
15/10/2025 09:29:09 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

بيرة

باين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:23 | 2025-10-15
02:17 | 2025-10-15
02:15 | 2025-10-15
02:08 | 2025-10-15
02:04 | 2025-10-15
02:00 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24