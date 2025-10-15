الخلافات تسيطر على اللوائح

Advertisement

تشير المعلومات المتقاطعة إلى أن خلافات واسعة بدأت تظهر بين عدد من أعضاء اللوائح التي خاضت الانتخابات النيابية الماضية، إذ يبدو أن العديد من تلك التحالفات لن يصمد حتى الاستحقاق النيابي المقبل.وبحسب المتابعين، هناك تباينات كبيرة بدأت تتعمّق داخل بعض المجموعات التي كانت قد توحّدت ظرفياً تحت عنوان انتخابي محدّد، لكنّها اليوم تواجه انقسامات واضحة حول الخيارات السياسية المقبلة وآلية خوض المعركة الجديدة.وتكشف المعطيات أن الأسباب تتوزع بين اعتبارات سياسية مرتبطة بالمواقف والتحالفات، وأخرى انتخابية بحتة تتعلق بتوزيع الأصوات والمقاعد المحتملة، ما ينذر بتفكك عدد من اللوائح السابقة قبل انطلاق التحضيرات الجدية للانتخابات المقبلة.