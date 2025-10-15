كرامي: انعكاس التهدئة في غزة على لبنان سيكون إيجابياً

Advertisement

رأى النائب فيصل كرامي "أن موقف الرئيس اللبناني من ضرورة وقف اسرائيل اعمالها العدائية دقيق ومسؤول جداً"، معتبرا أن "للسلام شروطاً ونحن، كلبنانيين، ما زلنا في مرحلة العداء، ولم ندخل بعد إلى مرحلة السلام، لأن السلام يحتاج إلى تطبيق شروط كثيرة، أبرزها وأهمها الاعتراف بحل الدولتين".وأعلن تأييده "قرارات في حصرية السلاح بيد الدولة"، موضحاً "أن لم يرفض تسليم سلاحه وإنما لديه مخاوف ويُريد ضمانات، وأنا أرى أن هذه الأمور لا تُناقش في المقابلات الصحافية ولا على وسائل التواصل الاجتماعي، ويجب أن يكون التفاهم مباشرًا بين الحكومة وحزب الله، في الغرف المغلقة".وقال: "لم أكن يوماً ممانعاً إلا إذا كانت الممانعة تعني الوقوف في وجه اسرائيل"، أنا حيث أنا، في موقعي، وفي مكاني، وفي مدينتي، وفي وطني أما تصنيفي بأنني من فريق الممانعة، أو بأنني غادرت فريق الممانعة، فلا علاقة لي بهذه التشخيصات".واعتبر أن "لا مبرّر لتأجيل الانتخابات"، مشيراً إلى أن "اقتراع المغتربين لـ 128 نائبًا فيه الكثير من عدم الإنصاف لكثير من المرشحين الذين لا يملكون المقدرات المالية او اللوجستية لاجراء أي دعاية انتخابية في بلاد الله الواسعة".في موضوع غزة، رأى أن حركة " "، "في ردّها على خطة الرئيس الأميركي ، كانت ذكية جدًا، واتخذت من مصلحة الغزّيين أولوية أساسية، وهي تدرك أنهم فقدوا المأوى والأمان، ويتعرضون لحرب إبادة وعمليات تشويه ممنهجة، وبالتالي، استطاعت حماس أن تستشف رغبات أهل غزة، وأن تُقيم تسوية بين هذه الرغبات ومطالبها المبدئية. وشخصيًا أرى أن حماس نجحت في كل ما فعلته، وألقت بأكثر من كرة في ملعب ".أما بالنسبة لانعكاس ذلك على ، فرأى انه "إيجابي، إذ إن وقف أي عنف، سواء على حدودنا أو خارجها، هو شيء ايجابي".وأشار الى أن "حادثة الروشة، أخذت أكبر من حجمها، وفي كل الاحول أداء رئيس الجمهورية جيد جداً، وأداء رئيس الحكومة لنقل أيضاً انه جيد مع اننا كنا في غنى عن هذه الازمة الشكلية، ويجب أن نطوي هذه الصفحة".