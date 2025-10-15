"الفاو" ووزارة الزراعة يطلقان وحدة استجابة متعددة المخاطر في عنجر

Advertisement

أعلنت " للأمم المتحدة (الفاو)" في بيان، أنها "نظمت بالشراكة مع وبلدية عنجر، وحكومة ، زيارة ميدانية إلى بلدة عنجر في ، احتفاءً بالاختتام الناجح لمشروع تعزيز صمود اللاجئين والمجتمعات المضيفة".وأشارت الى أن "وزارة الزراعة ومنظمة الفاو نفذتا هذا المشروع الذي يهدف إلى تحسين سبل العيش، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتعزيز الجهوزية لمواجهة ."وخلال الجولة، عاين الوفد وحدة الاستجابة متعددة المخاطر، وهي شاحنة بلدية مجهزة بأدوات للتعامل مع حرائق الغابات وحالات الفيضانات، كما زاروا نظام ضخ المياه بالطاقة الشمسية الذي يتضمن غرفة تحكم كهربائية ومضخة مياه تم إنشاؤهما بتمويل من حكومة الجنوبية. كما قدّم المشروع لبلدية عنجر أدوات أساسية وبرامج توعية للوقاية من حرائق الغابات والحدّ من مخاطر الفيضانات، مما ساهم في تعزيز قدرة على مواجهة التحديات البيئية.كما نظّم المشروع دورات تدريبية متخصصة حول الزراعة الذكية مناخيًا، والوقاية من المخاطر الطبيعية وإدارتها، وتطوير التعاونيات المحلية، مما مكّن المجتمعات من اكتساب مهارات وممارسات مستدامة تُعزّز قدرتها على الصمود على المدى . (الوكالة الوطنية)