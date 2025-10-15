26
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
23
o
بعلبك
9
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"الفاو" ووزارة الزراعة يطلقان وحدة استجابة متعددة المخاطر في عنجر
Lebanon 24
15-10-2025
|
02:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت "
منظمة الأغذية والزراعة
للأمم المتحدة (الفاو)" في بيان، أنها "نظمت بالشراكة مع
وزارة الزراعة
وبلدية عنجر، وحكومة
كوريا الجنوبية
، زيارة ميدانية إلى بلدة عنجر في
البقاع
، احتفاءً بالاختتام الناجح لمشروع تعزيز صمود اللاجئين والمجتمعات المضيفة".
Advertisement
وأشارت الى أن "وزارة الزراعة ومنظمة الفاو نفذتا هذا المشروع الذي يهدف إلى تحسين سبل العيش، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتعزيز الجهوزية لمواجهة
الكوارث
."
وخلال الجولة، عاين الوفد وحدة الاستجابة متعددة المخاطر، وهي شاحنة بلدية مجهزة بأدوات للتعامل مع حرائق الغابات وحالات الفيضانات، كما زاروا نظام ضخ المياه بالطاقة الشمسية الذي يتضمن غرفة تحكم كهربائية ومضخة مياه تم إنشاؤهما بتمويل من حكومة
كوريا
الجنوبية. كما قدّم المشروع لبلدية عنجر أدوات أساسية وبرامج توعية للوقاية من حرائق الغابات والحدّ من مخاطر الفيضانات، مما ساهم في تعزيز قدرة
المجتمع المحلي
على مواجهة التحديات البيئية.
كما نظّم المشروع دورات تدريبية متخصصة حول الزراعة الذكية مناخيًا، والوقاية من المخاطر الطبيعية وإدارتها، وتطوير التعاونيات المحلية، مما مكّن المجتمعات من اكتساب مهارات وممارسات مستدامة تُعزّز قدرتها على الصمود على المدى
الطويل
. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
وزارة الزراعة تطلق حملة رش جوية لمكافحة حشرة الصنوبر في لبنان
Lebanon 24
وزارة الزراعة تطلق حملة رش جوية لمكافحة حشرة الصنوبر في لبنان
15/10/2025 12:10:22
15/10/2025 12:10:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فضل الله يستقبل ظافر ناصر: وحدة وطنية لمواجهة المخاطر
Lebanon 24
فضل الله يستقبل ظافر ناصر: وحدة وطنية لمواجهة المخاطر
15/10/2025 12:10:22
15/10/2025 12:10:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الزراعة.. إطلاق مشروع وطني لتشجير جوانب الطرقات
Lebanon 24
وزارة الزراعة.. إطلاق مشروع وطني لتشجير جوانب الطرقات
15/10/2025 12:10:22
15/10/2025 12:10:22
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء وطني استثنائي يجمع عائلة وزارة الزراعة: أكثر من 750 موظفًا في مشهد يعكس وحدة لبنان وتنوعه
Lebanon 24
لقاء وطني استثنائي يجمع عائلة وزارة الزراعة: أكثر من 750 موظفًا في مشهد يعكس وحدة لبنان وتنوعه
15/10/2025 12:10:22
15/10/2025 12:10:22
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة الأغذية والزراعة
الوكالة الوطنية
كوريا الجنوبية
المجتمع المحلي
وزارة الزراعة
منظمة الأغذية
الكوارث
البقاع
تابع
قد يعجبك أيضاً
مطر يشدد على أهمية الرياضة في تعزيز الفرد والمجتمع
Lebanon 24
مطر يشدد على أهمية الرياضة في تعزيز الفرد والمجتمع
05:06 | 2025-10-15
15/10/2025 05:06:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع قانون معجل من وزارة الخارجية لالغاء المادتين 112 و122 في قانون الانتخاب
Lebanon 24
مشروع قانون معجل من وزارة الخارجية لالغاء المادتين 112 و122 في قانون الانتخاب
05:04 | 2025-10-15
15/10/2025 05:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
المجلس التنفيذي للرابطة المارونية استقبل نديم الجميل
Lebanon 24
المجلس التنفيذي للرابطة المارونية استقبل نديم الجميل
05:01 | 2025-10-15
15/10/2025 05:01:18
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات أمنية دقيقة.. رؤوس كبيرة في قبضة الجيش والعين على العصابات
Lebanon 24
عمليات أمنية دقيقة.. رؤوس كبيرة في قبضة الجيش والعين على العصابات
05:00 | 2025-10-15
15/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وقفة احتجاجية لموظفي الضمان الاجتماعي في النبطية
Lebanon 24
وقفة احتجاجية لموظفي الضمان الاجتماعي في النبطية
04:55 | 2025-10-15
15/10/2025 04:55:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تصريح مفاجئ لوزير الزراعة عن قضية "مياه تنورين": لم أكن أعلم عندما وقّعت!
Lebanon 24
تصريح مفاجئ لوزير الزراعة عن قضية "مياه تنورين": لم أكن أعلم عندما وقّعت!
12:23 | 2025-10-14
14/10/2025 12:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من طريق المطار... كان يمرّ بالصدفة وهكذا أنقذه
Lebanon 24
فيديو من طريق المطار... كان يمرّ بالصدفة وهكذا أنقذه
07:23 | 2025-10-14
14/10/2025 07:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف سائق سيارة "تويوتا" في سامي الصلح... ماذا أعلنت قوى الأمن عنه؟
Lebanon 24
توقيف سائق سيارة "تويوتا" في سامي الصلح... ماذا أعلنت قوى الأمن عنه؟
08:14 | 2025-10-14
14/10/2025 08:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار وزارة الصحة... هذا ما أعلنته شركة "مياه تنورين"
Lebanon 24
بعد قرار وزارة الصحة... هذا ما أعلنته شركة "مياه تنورين"
06:07 | 2025-10-14
14/10/2025 06:07:12
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد يتعلّق بـ"مياه تنورين"... إليكم التفاصيل
Lebanon 24
خبر جديد يتعلّق بـ"مياه تنورين"... إليكم التفاصيل
11:48 | 2025-10-14
14/10/2025 11:48:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:06 | 2025-10-15
مطر يشدد على أهمية الرياضة في تعزيز الفرد والمجتمع
05:04 | 2025-10-15
مشروع قانون معجل من وزارة الخارجية لالغاء المادتين 112 و122 في قانون الانتخاب
05:01 | 2025-10-15
المجلس التنفيذي للرابطة المارونية استقبل نديم الجميل
05:00 | 2025-10-15
عمليات أمنية دقيقة.. رؤوس كبيرة في قبضة الجيش والعين على العصابات
04:55 | 2025-10-15
وقفة احتجاجية لموظفي الضمان الاجتماعي في النبطية
04:52 | 2025-10-15
بالصورة: اشتعال سيارة في الطيونة
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
15/10/2025 12:10:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
15/10/2025 12:10:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
15/10/2025 12:10:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24