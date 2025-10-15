Advertisement

لبنان

توقيف مروّجي مخدرات بالجرم المشهود في كسروان

Lebanon 24
15-10-2025 | 03:05
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف المتورّطين بها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولين بترويج المخدرات في مناطق كسروان على متن سيارة رباعية الدفع نوع “نيسان”.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، توصلت الشعبة إلى تحديد هويتَيهما وهما كل من: م. ع. (مواليد عام 1999، سوري)، غ. خ. (مواليد عام ٢٠٠٥، سوري).
وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في محلة الصفرا أثناء قيامهما بترويج المخدِّرات على متن سيارة رباعية الدفع نوع “نيسان باثفايندر” سوداء اللون تم ضبطها. بتفتيشهما والسيارة، تم ضبط /40/ طبة بلاستيكية بداخلها مادّتَي الكوكايين وباز الكوكايين، هاتف خلوي، ومبلغ مالي.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدِّرات لعدد كبير من الزبائن في مناطق كسروان على متن السيارة التي أوقفا على متنها.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
قوى الأمن الداخلي

نيسان باثفايندر

شعبة المعلومات

اللبنانية

القضاء ا

القضاء

الصفرا

فايندر

