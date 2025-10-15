حبشي: لبنان يجب أن يبقى بمنأى عن التحولات الإقليمية

Advertisement

رأى ، أن "المطلوب اليوم من لاسيما من رئيس الجمهورية والحكومة الإمساك بمسار الدولة وحفظ بمنأى عن كل التحوّلات الإقليمية"، داعيا الدولة اللبنانية الى أن "تمسك بسيادتها بيدها وهذا الأمر قد تم إقراره في الخامس من آب"، وأضاف: "لا بد من الذهاب باتجاه تنفيذه".ولفت النائب الى ان "ما يحصل من تطورات في يفرض على لبنان أن يقرأ المتغيرات بعمق لأنها متغيرات جوهرية"، لكنه شدد على "وجوب أن تكون قراراته بيده من خلال استعادة السيادة". (الوكالة الوطنية)