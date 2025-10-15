Advertisement

لبنان

حبشي: لبنان يجب أن يبقى بمنأى عن التحولات الإقليمية

Lebanon 24
15-10-2025 | 03:15
رأى النائب أنطوان حبشي، أن "المطلوب اليوم من السلطة التنفيذية لاسيما من رئيس الجمهورية والحكومة الإمساك بمسار الدولة وحفظ لبنان بمنأى عن كل التحوّلات الإقليمية"، داعيا الدولة اللبنانية  الى أن "تمسك بسيادتها بيدها وهذا الأمر قد تم إقراره في الخامس من آب"، وأضاف: "لا بد من الذهاب باتجاه تنفيذه".
ولفت النائب حبشي الى ان "ما يحصل من تطورات في المحيط العربي يفرض على لبنان أن يقرأ المتغيرات بعمق لأنها متغيرات جوهرية"، لكنه شدد على "وجوب أن تكون قراراته بيده من خلال استعادة السيادة". (الوكالة الوطنية)
