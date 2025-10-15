مهمات الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية

Advertisement

أفادت بان عناصرها نفذت في ال24 ساعة الماضية، 74 مهمة إسعاف وانقاذ توزعت كالآتي:-إخماد حرائق: 50: اعشاب:23، اعشاب + اشجار:2، مؤسسات:2، نفايات:11، منازل:2.-اسعاف:19: حالات طارئة:7، نقل مصابين جراء القصف:1، نقل مرضى:6، حوادث سير:5.-خدمات عامة: 4.-سلامة عامة: 1.