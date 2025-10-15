بيان من وزارة الثقافة.. هذا ما جاء فيه

Advertisement

اعلنت في بيان انها "تلقت من في كتابًا تعلن فيه ان وزارة الاعلام ترغب في اقامة فعالية بعنوان العالم العربي خلال الفترة 13-22 الشهر الجاري على مسرح حديقة الشهيد بمدينة الكويت حيث ستكون المشاركة عبر استضافة الفرق الشعبية الفلكلورية من ، وعليه تطلب الكويتية ترشيح فرقتين فنيتين فلكلوريتين مختلفتين من على ان يقدما نبذة مختصرة عنهما ،ونوع العروض التي تقدم تسجيلات مرئية او روابط لعروض سابقة (ان وجدت) اضافو الى عدد اعضاء الفرقةوطلبت ممن يود المشاركة ارسال التفاصيل عبر البريد الالكتروني التالي :E.alsaeed@media.gov.kw وذلك خلال اسبوع من تاريخه".