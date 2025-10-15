Advertisement

لبنان

اتحاد بلديات البترون يحذر من فيضانات الشتاء ويطالب بإجراءات فورية

Lebanon 24
15-10-2025 | 03:54
A-
A+

Doc-P-1429657-638961225728347123.png
Doc-P-1429657-638961225728347123.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجه رئيس اتحاد بلديات منطقة البترون روجيه يزبك كتابا الى وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني طلب فيه "تنظيف قنوات المياه من النفايات المتراكمة والمرميات على جانبي اوتوستراد البترون -تنورين وطريق القديسين من جسر المدفون وصولا الى كفيفان، وذلك تفاديا لما قد يسببه انسدادها من فيضانات عند هطول الامطار بالاضافة الى برش المنعطفات على الطريقين المذكورين منعا لحصول انزلاقات. 
Advertisement

كما طالب يزبك وزارة الأشغال "بتزويد الاتحاد بمصابيح إنارة على ان يتولى الاتحاد تركيبها على الطريقين". 

وشدد  على" ضرورة استكمال صيانة وتعبيد الطريق الرئيسي بين مفرق مسرح في قضاء البترون وبلدة ميفوق في قضاء جبيل الذي يعبره الطلاب يوميا الى مدرسة دير ميفوق حفاظا على سلامتهم وتفاديا لأي كارثة قد تحصل في أي وقت من الاوقات".

وشكر يزبك "للوزير رسامني سلفا تجاوبه مع هذه المطالب الملحة التي كان وعدنا بتنفيذها خلال زيارتنا له  خلال الشهر الماضي".
مواضيع ذات صلة
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: نطالب نتنياهو بإجراء مفاوضات فورية لإطلاق سراح جميع المختطفين
lebanon 24
15/10/2025 12:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: نطالب نتنياهو بإجراء مفاوضات فورية لإطلاق سراح جميع المختطفين
lebanon 24
15/10/2025 12:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24
شادي السيد يطالب بمنع صرف مياومي اتحاد بلديات الفيحاء
lebanon 24
15/10/2025 12:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية تتخذ إجراءات استباقية لمواجهة موسم الشتاء في بيروت
lebanon 24
15/10/2025 12:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس اتحاد

على الطريق

قضاء جبيل

الرئيسي

تنورين

يزبك

جبيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:06 | 2025-10-15
05:04 | 2025-10-15
05:01 | 2025-10-15
05:00 | 2025-10-15
04:55 | 2025-10-15
04:52 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24