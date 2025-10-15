اتحاد بلديات البترون يحذر من فيضانات الشتاء ويطالب بإجراءات فورية

Advertisement

وجه بلديات منطقة روجيه كتابا الى وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني طلب فيه "تنظيف قنوات المياه من النفايات المتراكمة والمرميات على جانبي اوتوستراد البترون -تنورين وطريق القديسين من جسر المدفون وصولا الى كفيفان، وذلك تفاديا لما قد يسببه انسدادها من فيضانات عند هطول الامطار بالاضافة الى برش المنعطفات على الطريقين المذكورين منعا لحصول انزلاقات.كما طالب يزبك وزارة الأشغال "بتزويد الاتحاد بمصابيح إنارة على ان يتولى الاتحاد تركيبها على الطريقين".وشدد على" ضرورة استكمال صيانة وتعبيد الطريق بين مفرق مسرح في قضاء البترون وبلدة ميفوق في الذي يعبره الطلاب يوميا الى مدرسة دير ميفوق حفاظا على سلامتهم وتفاديا لأي كارثة قد تحصل في أي وقت من الاوقات".وشكر يزبك "للوزير رسامني سلفا تجاوبه مع هذه المطالب الملحة التي كان وعدنا بتنفيذها خلال زيارتنا له خلال الشهر الماضي".