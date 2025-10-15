Advertisement

لبنان

أجواء خريفية... كيف سيكون طقس لبنان في الأيام المقبلة؟

Lebanon 24
15-10-2025 | 04:00
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إجمالا مع رطوبة منخفضة، من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .
-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: صاف إلى قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل، مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة .

الخميس: قليل الغيوم إجمالا مع رطوبة منخفضة، من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، ترتفع نسبة الرطوبة مساء فيتشكل الضباب على المرتفعات .
 
السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات من دون تعديل بدرجات الحرارة.

 
