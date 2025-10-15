أجواء خريفية... كيف سيكون طقس لبنان في الأيام المقبلة؟

Advertisement

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إجمالا مع رطوبة منخفضة، من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .-الطقس المتوقع في :الأربعاء: صاف إلى قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل، مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة .الخميس: قليل الغيوم إجمالا مع رطوبة منخفضة، من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، ترتفع نسبة الرطوبة مساء فيتشكل الضباب على المرتفعات .