سلسلة لقاءات للرئيس عون في بعبدا

اعتبر الوزير السابق مروان شربل بعد لقائه رئيس الجمهورية ان "‏موقف من مسألة التفاوض على غرار ما حصل في ملف ترسيم يؤسس لمرحلة جديدة من تكريس السيادة الوطنية على كل الأراضي ".واستقبل الرئيس عون أعضاء للمفقودين والمخفيين قسراً، حيث أدّوا اليمين أمام رئيس الجمهورية الذي أكّد أنّ "الحقّ في معرفة الحقيقة هو حقٌّ مقدّس لكلّ عائلة، ودعا الجميع إلى التعاون وكسر جدار الصمت للمساهمة في كشف هذه الحقيقة مهما كانت قاسية".وأكد الرئيس عون لرئيس الوكالة الجامعية للفرنكوفونية سليم خلبوص أنّ كان وسيعود صلة وصل بين ، وأنّ دوره في الفرانكوفونية رائد ومستمرّ رغم الظروف الصعبة التي مرّ بها، مشدّدًا على أنّ مسيرة التعافي قد بدأت.