لبنان

سلسلة لقاءات للرئيس عون في بعبدا

Lebanon 24
15-10-2025 | 04:16
اعتبر الوزير السابق مروان شربل بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون ان "‏موقف الرئيس عون من مسألة التفاوض على غرار ما حصل في ملف ترسيم الحدود البحرية يؤسس لمرحلة جديدة من تكريس السيادة الوطنية على كل الأراضي اللبنانية".
واستقبل الرئيس عون أعضاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، حيث أدّوا اليمين أمام رئيس الجمهورية الذي أكّد أنّ "الحقّ في معرفة الحقيقة هو حقٌّ مقدّس لكلّ عائلة، ودعا الجميع إلى التعاون وكسر جدار الصمت للمساهمة في كشف هذه الحقيقة مهما كانت قاسية".
وأكد الرئيس عون لرئيس الوكالة الجامعية للفرنكوفونية سليم خلبوص أنّ لبنان كان وسيعود صلة وصل بين الشرق والغرب، وأنّ دوره في الفرانكوفونية رائد ومستمرّ رغم الظروف الصعبة التي مرّ بها، مشدّدًا على أنّ مسيرة التعافي قد بدأت.
 
