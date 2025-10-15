Advertisement

لبنان

مدير ضمان طرابلس: تعويضات نهاية الخدمة خط أحمر

Lebanon 24
15-10-2025 | 04:26
نفذ اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي اعتصاما امام مركز ضمان طرابلس في الميناء رفضا للإجراء المتخذ لصالح شركتي الخليوي القاضي باعطائهما براءات ذمة دون الرجوع إلى الضمان في سابقة مؤذية للضمان ولمالية الدولة والعمال 
تحدث خلال الاعتصام رئيس اتحاد نقابات العمال المستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد وقال:" ان هذا التحرك  انذار الى الحكومة فهناك براءات اعطيت لاناس محددين لشركتي  الفا وأم تي سي ،ومن أصدر هذا القرار  ضرب كل ميثاقيات الدولة ، وهذا الامر سيفتح بابا لكل المؤسسات للحصول على هذه البراءات ،  فكيف تفعلون ذلك دون العودة للضمان هل تريدون إقفال الضمان؟".

ختم:"نحن اليوم نوجه رسالة للحكومة للتأكيد ان براءات الذمة خطوة ضارة ، ونناشد  الرئيس جوزاف عون الذي  نثق به التدخل ووقف هذا القرار والعمل على إلغائه".

اما مدير ضمان طرابلس محمد زكي فشدد على ان "الضمان خط أحمر وتعويضات نهاية الخدمة ايضا خط أحمر"،  مناشدا "رئيس الجمهورية حامي القانون وقف هذا التطور الخطير الذي يضر بالضمان وبكل عامل".

ولفت الى ان "مجلس الوزراء باعطائه الشركتين هذه البراءة انما يحرم العمال من حقوقهم "، داعيا "كل الشركات لسداد ما عليها"، مؤكدا "الاستعداد لتسهيل كل معاملاتهم في هذا الخصو".

من جهته تحدث نقيب عمال شركة كهرباء قاديشا فادي جبور لافتا الى انه "منذ ٢٠١٩ يعاني الموظفون  تدني قيمة التعويضات وتقديمات الضمان ،  والان وبعد العمل على تحسين التقديمات والسعي لرفع مستوى التعويضات ، تعطى الشركتان ذمة مالية  وهو امر سيعود بالضرر على كل مستفيد ويضحي بالتعويضات".

ختم : "اذا كنا نناشد بإعادة الاعتبار لتعويضات نهاية الخدمة  ،فاننا  نحرص على الحفاظ عليها". (الوكالة الوطنية)
