لبنان

وزيرة التربية تلتقي بلديتي القليعات وتل حياة لمناقشة أزمة المباني المدرسية

Lebanon 24
15-10-2025 | 04:30
اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي مع رئيس بلدية القليعات في عكار الدكتور عبد الرزاق خشفة ، ورئيس بلدية تل حياة الدكتور أحمد خالد ، في حضور رئيس قسم محافظة عكار  لقمان الكردي
واطلعت منهم على اوضاع التعليم في قراهم ، في ظل ارتفاع عدد التلاميذ وعدم توافر مبان مدرسية كافية لاحتضانهم منا يضطرهم إلى الدراسة في مدارس القرى المجاورة . 
 وطلب رئيسا  البلديتين تقديم مبان  والسماح بإضافة غرف إلى مبان  قائمة لتتسع  لعدد اكبر من المتعلمين، 
وتم التأكيد ان الوزارة لن تتكلف اي مبلغ مقابل هذه الإضافات او بدل الإيجار . 
الوزيرة  كرامي عبرت عن تقديرها الكبير للمبادرات التي قامت بها كل من البلديتين ووعدت بالموافقة على طلباتهما ، مؤكدة ان "مبادرات البلديات والمجتمع المدني تشير إلى تحمل المسؤولية الاجتماعية مع الوزارة عن دعم التعليم الرسمي". (الوكالة الوطنية)
 
