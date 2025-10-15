وزيرة التربية تلتقي بلديتي القليعات وتل حياة لمناقشة أزمة المباني المدرسية

Advertisement

اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي مع رئيس بلدية في الدكتور خشفة ، ورئيس بلدية الدكتور ، في حضور رئيس قسم محافظة عكار .واطلعت منهم على اوضاع التعليم في قراهم ، في ظل ارتفاع عدد التلاميذ وعدم توافر مبان مدرسية كافية لاحتضانهم منا يضطرهم إلى الدراسة في مدارس القرى المجاورة .وطلب رئيسا البلديتين تقديم مبان والسماح بإضافة غرف إلى مبان قائمة لتتسع لعدد اكبر من المتعلمين،وتم التأكيد ان الوزارة لن تتكلف اي مبلغ مقابل هذه الإضافات او بدل الإيجار .الوزيرة كرامي عبرت عن تقديرها الكبير للمبادرات التي قامت بها كل من البلديتين ووعدت بالموافقة على طلباتهما ، مؤكدة ان "مبادرات البلديات والمجتمع المدني تشير إلى تحمل المسؤولية الاجتماعية مع الوزارة عن دعم التعليم الرسمي". (الوكالة الوطنية)