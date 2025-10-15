بيان مهم من بلدية الحدت.. هذا ما جاء فيه

Advertisement

طلب رئيس بلدية - سبنيه - حارة البطم في بيان من أهالي وابناء منطقة الحدت مراجعته مسبقا قبل توقيع اي عقد اتفاق بين المالكين والمستأجرين ، وجاء فيه: " قبل توقيع اي عقد اتفاق او دفع أي مبلغ مالي، يطلب لزاما من البائع والشاري او المؤجر والمستأجر لأي عقار او شقّة او محلّ ضمن نطاق بلدية الحدت، مراجعة رئيس البلدية مسبقا".وأضاف: " كل تجاوز لهذا التنبيه يرتّب المسؤولية على من يخالفه".