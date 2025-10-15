Advertisement

لبنان

بيان مهم من بلدية الحدت.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
15-10-2025 | 04:35
طلب رئيس بلدية الحدت - سبنيه - حارة البطم جورج إدوار عون في بيان من أهالي وابناء منطقة الحدت مراجعته مسبقا قبل توقيع اي عقد اتفاق بين المالكين والمستأجرين ، وجاء فيه: " قبل توقيع اي عقد اتفاق او دفع أي مبلغ مالي، يطلب لزاما من البائع والشاري او المؤجر والمستأجر لأي عقار او شقّة او محلّ ضمن نطاق بلدية الحدت، مراجعة رئيس البلدية مسبقا".
وأضاف: " كل تجاوز لهذا التنبيه يرتّب المسؤولية على من يخالفه".
 
