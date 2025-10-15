26
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
21
o
زحلة
25
o
بعلبك
11
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بالصورة: اشتعال سيارة في الطيونة
Lebanon 24
15-10-2025
|
04:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
اشتعلت النار في سيارة في منطقة الطيونة، وفق ما افادت مندوبة "
لبنان 24
".
Advertisement
وتوجهت على الفور سيارات الاطفاء الى المكان لاخمادها.
مواضيع ذات صلة
اشتعلت فورا.. إطلاق نار باتجاه سيارة في طرابلس
Lebanon 24
اشتعلت فورا.. إطلاق نار باتجاه سيارة في طرابلس
15/10/2025 14:37:04
15/10/2025 14:37:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتعال دبابة إسرائيليّة في جنوب سوريا وفتح تحقيق
Lebanon 24
إشتعال دبابة إسرائيليّة في جنوب سوريا وفتح تحقيق
15/10/2025 14:37:04
15/10/2025 14:37:04
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في اشتعال النيران بدبابة للجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في اشتعال النيران بدبابة للجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا
15/10/2025 14:37:04
15/10/2025 14:37:04
Lebanon 24
Lebanon 24
شهيد إثر استهداف سيارة في بلدة قلاويه (فيديو وصور)
Lebanon 24
شهيد إثر استهداف سيارة في بلدة قلاويه (فيديو وصور)
15/10/2025 14:37:04
15/10/2025 14:37:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان 24
لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
كرامي يزور دبوسي.. تجديد للثقة في انتخابات غرفة التجارة
Lebanon 24
كرامي يزور دبوسي.. تجديد للثقة في انتخابات غرفة التجارة
07:23 | 2025-10-15
15/10/2025 07:23:11
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارات تفتيشية لضبط مخالفات في قطاع التأمين
Lebanon 24
زيارات تفتيشية لضبط مخالفات في قطاع التأمين
07:16 | 2025-10-15
15/10/2025 07:16:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان صادر عن وزارة الخارجية.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان صادر عن وزارة الخارجية.. هذا ما جاء فيه
07:11 | 2025-10-15
15/10/2025 07:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في جعيتا.. قداس شكر بعد ترميم كنيسة مار مارون
Lebanon 24
في جعيتا.. قداس شكر بعد ترميم كنيسة مار مارون
07:09 | 2025-10-15
15/10/2025 07:09:02
Lebanon 24
Lebanon 24
خرق جديد في جنوب لبنان... هذا ما قام به العدوّ
Lebanon 24
خرق جديد في جنوب لبنان... هذا ما قام به العدوّ
07:04 | 2025-10-15
15/10/2025 07:04:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تصريح مفاجئ لوزير الزراعة عن قضية "مياه تنورين": لم أكن أعلم عندما وقّعت!
Lebanon 24
تصريح مفاجئ لوزير الزراعة عن قضية "مياه تنورين": لم أكن أعلم عندما وقّعت!
12:23 | 2025-10-14
14/10/2025 12:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف سائق سيارة "تويوتا" في سامي الصلح... ماذا أعلنت قوى الأمن عنه؟
Lebanon 24
توقيف سائق سيارة "تويوتا" في سامي الصلح... ماذا أعلنت قوى الأمن عنه؟
08:14 | 2025-10-14
14/10/2025 08:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد يتعلّق بـ"مياه تنورين"... إليكم التفاصيل
Lebanon 24
خبر جديد يتعلّق بـ"مياه تنورين"... إليكم التفاصيل
11:48 | 2025-10-14
14/10/2025 11:48:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشفت حرب غزة عن لبنان؟ الأمرُ "عسكري"
Lebanon 24
ماذا كشفت حرب غزة عن لبنان؟ الأمرُ "عسكري"
12:00 | 2025-10-14
14/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة أوروبية تلعب لعبة خطيرة مع أوكرانيا.. تقرير يكشف
Lebanon 24
دولة أوروبية تلعب لعبة خطيرة مع أوكرانيا.. تقرير يكشف
12:30 | 2025-10-14
14/10/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:23 | 2025-10-15
كرامي يزور دبوسي.. تجديد للثقة في انتخابات غرفة التجارة
07:16 | 2025-10-15
زيارات تفتيشية لضبط مخالفات في قطاع التأمين
07:11 | 2025-10-15
بيان صادر عن وزارة الخارجية.. هذا ما جاء فيه
07:09 | 2025-10-15
في جعيتا.. قداس شكر بعد ترميم كنيسة مار مارون
07:04 | 2025-10-15
خرق جديد في جنوب لبنان... هذا ما قام به العدوّ
06:59 | 2025-10-15
تعاون بين وزارة الإعلام وجامعة بيروت العربية لتطوير مهارات الطلاب
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
15/10/2025 14:37:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
15/10/2025 14:37:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
15/10/2025 14:37:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24