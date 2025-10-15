Advertisement

لبنان

بالصورة: اشتعال سيارة في الطيونة

Lebanon 24
15-10-2025
اشتعلت النار في سيارة في منطقة الطيونة، وفق ما افادت مندوبة "لبنان 24". 
 وتوجهت على الفور سيارات الاطفاء الى المكان لاخمادها. 
 
