المجلس التنفيذي للرابطة المارونية استقبل نديم الجميل

Advertisement

استقبل للرابطة برئاسة المهندس مارون الحلو الجميل على رأس وفد من منطقة الكتائبية. وجرى خلال اللقاء عرض موضوع قانون الانتخاب وضرورة تصويت المغتربين ل ١٢٨ نائبا والخطوات الآيلة لتحقيق ذلك.وتمنى الجميل أن "يكون هناك تنسيق دائم بين الرابطة وحزب في مختلف المواضيع السياسية والانمائية والفكرية. وقد رحب الحلو بالنائب الجميل ورفاقه متوقفاً عند تاريخ حزب وعائلة قدّما للبنان.وأطلع الحلو الوفد على خطة عمل الرابطة من خلال لجانها على الصعيدين الوطني والمسيحي.