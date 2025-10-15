وقفة احتجاجية لموظفي الضمان الاجتماعي في النبطية



وأكد المتحدثون، ومن بينهم للاتحاد ، ومحمد سبيتي، وعضو المجلس التنفيذي في الاتحاد العمالي العام عباس قبيسي، رفضهم لقرار الحكومة القاضي بتمديد مهل براءتي الذمة لشركتي الخليوي، معتبرين أنه يضعف ويشكّل سابقة خطيرة تتيح لمؤسسات أخرى المطالبة بالإعفاء. نفّذ موظفو ومستخدمو مكتب الضمان الاجتماعي في وقفة احتجاجية أمام المركز، بمشاركة ممثلين عن واتحاد عمال جبل عامل.وأكد المتحدثون، ومن بينهم للاتحاد ، ومحمد سبيتي، وعضو المجلس التنفيذي في الاتحاد العمالي العام عباس قبيسي، رفضهم لقرار الحكومة القاضي بتمديد مهل براءتي الذمة لشركتي الخليوي، معتبرين أنه يضعف ويشكّل سابقة خطيرة تتيح لمؤسسات أخرى المطالبة بالإعفاء.

ودعا المشاركون رئيس الجمهورية ، ورئيسي مجلس النواب والحكومة نواف سلام، إلى رفض القرار وعدم نشره في الجريدة الرسمية حفاظًا على حقوق المضمونين وتعويضاتهم.







