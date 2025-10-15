Advertisement

لبنان

وقفة احتجاجية لموظفي الضمان الاجتماعي في النبطية

Lebanon 24
15-10-2025 | 04:55
نفّذ موظفو ومستخدمو مكتب الضمان الاجتماعي في النبطية وقفة احتجاجية أمام المركز، بمشاركة ممثلين عن الاتحاد العمالي العام واتحاد عمال جبل عامل.
وأكد المتحدثون، ومن بينهم الأمين العام للاتحاد علي حرب، ومحمد سبيتي، وعضو المجلس التنفيذي في الاتحاد العمالي العام عباس قبيسي، رفضهم لقرار الحكومة القاضي بتمديد مهل براءتي الذمة لشركتي الخليوي، معتبرين أنه يضعف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويشكّل سابقة خطيرة تتيح لمؤسسات أخرى المطالبة بالإعفاء.
ودعا المشاركون رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام، إلى رفض القرار وعدم نشره في الجريدة الرسمية حفاظًا على حقوق المضمونين وتعويضاتهم.




