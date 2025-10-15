Advertisement

لبنان

مطر يشدد على أهمية الرياضة في تعزيز الفرد والمجتمع

Lebanon 24
15-10-2025 | 05:06
كرّم النائب إيهاب مطر فريق "كيفون سعادتي طرابلس" للسيدات، بعد فوزهنّ في دوري الميني فوتبول.
وهنّأ مطر اللاعبات على الدور الذي يقمن به، متمنّياً لهنّ "دوام التوفيق في المباريات، مع الحفاظ على هذه الروح الرياضية العالية التي يتحلّين بها".

وشدّد مطر على "أهمية ممارسة الأنشطة الرياضية، لما لها من أثر إيجابي كبير على الفرد والمجتمع"، مؤكّداً دعمه المستمر للرياضة وللفريق في المرحلة المقبلة.
