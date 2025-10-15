مطر يشدد على أهمية الرياضة في تعزيز الفرد والمجتمع

Advertisement

كرّم النائب فريق "كيفون سعادتي " للسيدات، بعد فوزهنّ في الميني .وهنّأ مطر اللاعبات على الدور الذي يقمن به، متمنّياً لهنّ "دوام التوفيق في المباريات، مع الحفاظ على هذه الروح الرياضية العالية التي يتحلّين بها".وشدّد مطر على "أهمية ممارسة الأنشطة الرياضية، لما لها من أثر إيجابي كبير على الفرد والمجتمع"، مؤكّداً دعمه المستمر للرياضة وللفريق في المرحلة المقبلة.