لبنان

زوار دريان.. نقاش للأوضاع العامة وشؤون نقابة المحامين

Lebanon 24
15-10-2025 | 05:12
زار وفد يمثل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وكان الوفد برئاسة القاضي الشيخ غاندي مكارم الذي نقل تحيات شيخ العقل  الدكتور سامي أبي المنى الى المفتي دريان، وتم البحث في الأوضاع العامة.
واستقبل المفتي دريان المرشح لمركز نقيب المحامين في بيروت المحامي عماد مرتينوس الذي نوه بمواقف المفتي الوطنية والدينية، واطلعه على برنامجه الانتخابي، كما تم التداول حول العلاقة بين نقابة المحامين والمحاكم الشرعية، وتمنى له سماحته التوفيق في مهامه.

كما استقبل مدير المعهد الثقافي التركي مصطفى ايدويدو الذي اطلعه على أعمال ونشاطات العهد.

والتقى دريان رئيس بلدية مرياطة خالد رفيق عجاج على رأس وفد وجرى التداول في الشؤون المعيشية والاجتماعية.   
 
(الوكالة الوطنية)

 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24