زوار دريان.. نقاش للأوضاع العامة وشؤون نقابة المحامين

زار وفد يمثل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الفتوى، وكان الوفد برئاسة القاضي الشيخ غاندي مكارم الذي نقل تحيات شيخ العقل الدكتور سامي أبي المنى الى المفتي دريان، وتم البحث في الأوضاع العامة.واستقبل المفتي دريان المرشح لمركز نقيب المحامين في المحامي عماد مرتينوس الذي نوه بمواقف المفتي الوطنية والدينية، واطلعه على برنامجه الانتخابي، كما تم التداول حول العلاقة بين نقابة المحامين والمحاكم الشرعية، وتمنى له سماحته التوفيق في مهامه.كما استقبل مدير المعهد الثقافي مصطفى ايدويدو الذي اطلعه على أعمال ونشاطات .والتقى دريان رئيس بلدية مرياطة خالد رفيق عجاج على رأس وفد وجرى التداول في الشؤون المعيشية والاجتماعية.