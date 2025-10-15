Advertisement

لبنان

رجّي استقبل سفير سلطنة عمان أحمد بن محمد السعيدي

Lebanon 24
15-10-2025 | 05:42
A-
A+
Doc-P-1429704-638961290760982021.jpg
Doc-P-1429704-638961290760982021.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي سفير سلطنة عمان أحمد بن محمد السعيدي وعرض معه للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، انطلاقا من الروابط الأخوية المتينة التي تجمع لبنان وسلطنة عُمان.
Advertisement
 
وجرى التأكيد في هذا الإطار على ضرورة تفعيل اللجنة المشتركة اللبنانية العُمانية التي أُنشِئت عام 2002، والتي لم تنعقد حتى الآن.
مواضيع ذات صلة
وصول رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد إلى صلالة في زيارة إلى سلطنة عمان
lebanon 24
15/10/2025 14:37:52 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عمان: ندين العدوان الآثم ونؤكد دعمنا لدولة قطر
lebanon 24
15/10/2025 14:37:52 Lebanon 24 Lebanon 24
سلطنة عمان: نقف مع قطر فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها
lebanon 24
15/10/2025 14:37:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم ريم السعيدي
lebanon 24
15/10/2025 14:37:52 Lebanon 24 Lebanon 24

اللجنة المشتركة اللبنانية

أحمد بن محمد السعيدي

اللجنة المشتركة

وزير الخارجية

محمد السعيد

سلطنة عمان

اللبنانية

بن محمد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:23 | 2025-10-15
07:16 | 2025-10-15
07:11 | 2025-10-15
07:09 | 2025-10-15
07:04 | 2025-10-15
06:59 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24