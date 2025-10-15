رجّي استقبل سفير سلطنة عمان أحمد بن محمد السعيدي

استقبل والمغتربين يوسف رجّي سفير وعرض معه للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، انطلاقا من الروابط الأخوية المتينة التي تجمع وسلطنة .

Advertisement

وجرى التأكيد في هذا الإطار على ضرورة تفعيل العُمانية التي أُنشِئت عام 2002، والتي لم تنعقد حتى الآن.