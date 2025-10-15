26
لبنان
اتفاقية بين لبنان وقطر.. حول استقدام العمالة اللبنانية
Lebanon 24
15-10-2025
|
05:43
A-
A+
على هامش مشاركته في مؤتمر وزراء عمل
الدول الإسلامية
المنعقد في العاصمة
القطرية
الدوحة، وقع وزير العمل الدكتور محمد حيدر، اتفاقية تعاون بين وزارة العمل
اللبنانية
والشركة القطرية لحلول القوى البشرية "جسور"، ممثلة بمديرها التنفيذي المهندس عبد الهادي برقان.
الاتفاقية ترمي إلى تنظيم العلاقة بين
لبنان
وقطر في مجال استقدام وتوظيف العمالة اللبنانية، بما يضمن حقوق العاملين اللبنانيين في دولة قطر، ويحمي مصالحهم الاجتماعية والاقتصادية وفق القوانين المرعية في الدولة المضيفة.
وتُعدّ هذه الخطوة محطة مهمة في تعزيز التعاون
الثنائي
بين البلدين الشقيقين، وفتح
آفاق
جديدة أمام الكفاءات اللبنانية للعمل في السوق القطرية، من خلال منصة توظيف متخصصة تُسهّل عملية التواصل بين الباحثين عن عمل والشركات القطرية المسجّلة لديها.
وأكد الوزير حيدر أن هذه الاتفاقية "تأتي في إطار الجهود الهادفة إلى تأمين فرص عمل نوعية للبنانيين في الخارج، وتعزيز الشراكات العربية في مجالات العمل والتنمية البشرية بما يخدم المصالح المشتركة ويكرس علاقات الأخوّة والتعاون بين لبنان وقطر".
(الوكالة الوطنية)
