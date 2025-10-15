اتفاقية بين لبنان وقطر.. حول استقدام العمالة اللبنانية

Advertisement

على هامش مشاركته في مؤتمر وزراء عمل المنعقد في العاصمة الدوحة، وقع وزير العمل الدكتور محمد حيدر، اتفاقية تعاون بين وزارة العمل والشركة القطرية لحلول القوى البشرية "جسور"، ممثلة بمديرها التنفيذي المهندس عبد الهادي برقان.الاتفاقية ترمي إلى تنظيم العلاقة بين وقطر في مجال استقدام وتوظيف العمالة اللبنانية، بما يضمن حقوق العاملين اللبنانيين في دولة قطر، ويحمي مصالحهم الاجتماعية والاقتصادية وفق القوانين المرعية في الدولة المضيفة.وتُعدّ هذه الخطوة محطة مهمة في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، وفتح جديدة أمام الكفاءات اللبنانية للعمل في السوق القطرية، من خلال منصة توظيف متخصصة تُسهّل عملية التواصل بين الباحثين عن عمل والشركات القطرية المسجّلة لديها.وأكد الوزير حيدر أن هذه الاتفاقية "تأتي في إطار الجهود الهادفة إلى تأمين فرص عمل نوعية للبنانيين في الخارج، وتعزيز الشراكات العربية في مجالات العمل والتنمية البشرية بما يخدم المصالح المشتركة ويكرس علاقات الأخوّة والتعاون بين لبنان وقطر".