Advertisement

لبنان

الدولارات المجمّدة... قوى الأمن أوقفت مطلوبين هل وقعتم ضحيتهما؟

Lebanon 24
15-10-2025 | 06:01
A-
A+
Doc-P-1429716-638961302232348259.jpg
Doc-P-1429716-638961302232348259.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
Advertisement

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليّات السّرقة والنّصب والاحتيال في مختلف المناطق اللّبنانيّة، وتوقيف مرتكبيها، وبناءً على شكوى مقدّمة لدى مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشّرطة القضائيّة ضدّ مجهول بجرم احتيال، من خلال إيهام ضحاياه ببيعهم ما يُعرف بـ”الدولارات المجمّدة” – وهي دولارات غير موجودة فعليًّا – مقابل دولارات صحيحة وبسعر أدنى من قيمتها السوقيّة، وذلك عبر نشر إعلانات على صفحات مواقع التّواصل الاجتماعي. وبعد حضور الضّحية إلى المكان المتّفق عليه لاستبدال الدولارات، يُقدِم الفاعل على سرقة المبلغ المالي بطريقة احتياليّة، ثم يتوارى عن الأنظار.

بنتيجة الاستقصاءات والتّحريات المكثّفة، توصّلت المفرزة المذكورة إلى تحديد هوية مشتبه بهما، وهما:

– ب. د. (مواليد عام 1999، لبناني)، بحقه /8/ مذكرات توقيف، وخلاصة حكم، و/3/ بلاغات بحث وتحرٍّ، بجرائم: سرقة، وسلب بقوة السلاح، وخطف، ونصب واحتيال، وإطلاق نار.

م. د. (مواليد عام 1994، لبناني)
بتاريخ 03-10-2025، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفهما في محلة عاريا.

وقد أودعا القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي صورتهما، وتطلب من كل من تعرّف إليهما ووقع ضحيّة أعمالهما، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة، الكائن في سراي بعبدا، أو الاتصال على أحد الرقمين: 922173 -05 أو 921115-05، بغية اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.
مواضيع ذات صلة
احتال على المواطنين بـ"دولارات مجمّدة".. فهل وقعتم ضحية أعماله؟ (صورة)
lebanon 24
15/10/2025 14:38:05 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف مطلوب في الضاحية الجنوبية... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
lebanon 24
15/10/2025 14:38:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تعميم صورة موقوف... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
lebanon 24
15/10/2025 14:38:05 Lebanon 24 Lebanon 24
في البقاع.. مطلوب خطير بقبضة قوى الأمن (صورة)
lebanon 24
15/10/2025 14:38:05 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

شعبة المعلومات

شعبة العلاقات

مركز المفرزة

مفرزة بعبدا

القضاء ا

القضاء

ليه لا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:23 | 2025-10-15
07:16 | 2025-10-15
07:11 | 2025-10-15
07:09 | 2025-10-15
07:04 | 2025-10-15
06:59 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24