لبنان

"الجماعة" تتحضّر

Lebanon 24
15-10-2025 | 06:05
عُلم أنَّ الجماعة الإسلامية بدأت تبحث على صعيد مستوياتها السياسية، أوجُه مشاركتها في الإنتخابات النيابية عام 2026، إذ بات النقاشُ متركزاً على شكل التحالفات وتوجهاتها، بينما يتم الحديث حالياً في بعض المناطق عن "مرشحين مُحتملين غير محسومين".
وذكرت المصادر المواكبة أن الجماعة تسعى لإحداث "نقلة إنتخابية" في مناطق أساسية مثل بيروت، صيدا وإقليم الخروب والبقاع، مشيرة إلى أنّ النائب عماد الحوت، ما زال "ثابتاً" على سياق الترشيح نظراً لوجود حيثية كبيرة له في أوساط الجماعة.
