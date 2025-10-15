فرنجية يلتقي الإنماء والإعمار.. ونقاش في المشاريع الإنمائية

Advertisement

زار النائب طوني ، رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس محمد ، يرافقه بلديات قضاء زعرتا بسام هيكل، المحامي زياد ، سامر والمهندسان فرنجيه وعساف يمين، في حضور نائبي رئيس المجلس الدكتور إبراهيم شحرور والدكتور يوسف كرم والأمين العام المهندس غسان خير الله، بالإضافة إلى فريق .خلال اللقاء، ووفق بيان لمكتب ، تم التداول في المشاريع التي تحتاجها قرى وبلدات ومدن ، التي تعاني من حرمان كبير على صعيد البنى التحتية من طرقات ومياه شفة ومياه صرف صحي وغيرها.وأشار المجتمعون إلى "ضرورة عودة المشاريع الحكومية المختلفة إلى وذلك بعد غياب دام لسنوات"، مؤكّدين دعم زيادة إنفاق كلّ المشاريع المرتبطة بالبنى التحية.