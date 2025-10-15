Advertisement

لبنان

فرنجية يلتقي الإنماء والإعمار.. ونقاش في المشاريع الإنمائية

Lebanon 24
15-10-2025 | 06:00
زار النائب طوني فرنجيه، رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس محمد علي قباني، يرافقه رئيس اتحاد بلديات قضاء زعرتا بسام هيكل، المحامي زياد الخازن، سامر هلال والمهندسان جورج فرنجيه وعساف يمين، في حضور نائبي رئيس المجلس الدكتور إبراهيم شحرور والدكتور يوسف كرم والأمين العام المهندس غسان خير الله، بالإضافة إلى فريق عمل المجلس.
خلال اللقاء، ووفق بيان لمكتب فرنجية، تم التداول في المشاريع التي تحتاجها قرى وبلدات ومدن شمال لبنان، التي تعاني من حرمان كبير على صعيد البنى التحتية من طرقات ومياه شفة ومياه صرف صحي وغيرها.

وأشار المجتمعون إلى "ضرورة عودة المشاريع الحكومية المختلفة إلى الشمال وذلك بعد غياب دام لسنوات"، مؤكّدين دعم زيادة إنفاق الدولة على كلّ المشاريع المرتبطة بالبنى التحية.
 
            
