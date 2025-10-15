Advertisement

لبنان

سلام استقبل نقابة تجار الخضار والفاكهة بالمفرق ووفداً من بلديّات عكار

Lebanon 24
15-10-2025 | 06:23
Doc-P-1429725-638961318346496852.jpg
Doc-P-1429725-638961318346496852.jpg photos 0
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اليوم في السرايا  وفدا من نقابة تجار الخضار والفاكهة بالمفرق برئاسة سهيل المعبي الذي قال بعد اللقاء:" عبرنا عن اعتزازنا بالمواقف المسؤولة للرئيس سلام ورؤيته الوطنية في الوضع الراهن، والتي جسدت الحرص الصادق على المصلحة العليا للوطن وسعيه الدؤوب لترسيخ قيم العدالة والحفاظ على وحدة الصف الوطني وتعزيز مكانة لبنا ن وسيادته وهيبته في الداخل والخارج.
كما نثمن عاليا مواقفه ، ونؤكد وقوفنا إلى جانب الحكومة ورئيس الحكومة لكل ما في خدمة الوطن والمواطن ودعم مسيرة الإصلاح والاستقرار التي يقودها بكل حكمة واقتدار ."
أضاف :"عرضنا في المناسبة أوضاعنا ولاسيما موضوع سوق الخضار القابع في أدراج البيروقراطية الإدارية المظلمة، وشددنا على ضرورة العمل على افتتاحه كونه مرفق عام ذو أهمية للدولة وللنقابة والمواطنين ما يعكس آثار إيجابية من كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية."
 
 
بلديات عكار
واستقبل الرئيس سلام وفدا من بلديات عكار ضم رئيس بلدية وادي الحور الشيخ سمير العلمان ورئيس بلدية  المجدل  احمد جواد ، ورئيس بلدية خربة شار محمد الاسعد ورجل الأعمال السيد ربيع الحلبي .

بعد اللقاء قال الشيخ العلمان:"أكدنا دعم عكار  الكامل لدولة الرئيس سلام ، ونشدد أن موقع رئاسة الحكومة هو مقام وطني جامع لا يجوز المساس به أو التطاول عليه، لأنه يمثل ركنًا أساسيًا في توازن الدولة اللبنانية وشرعيتها الدستورية.
كما اننا نقف إلى جانب رئيس الحكومة ، الرجل الذي يجسّد النزاهة والاعتدال والتمسك بالدولة ومؤسساتها، والذي يسعى لبناء دولة القانون والعدالة بعيدًا عن منطق المحاصصة والاستنسابية”.

وأضاف: “أي إساءة إلى موقع رئاسة الحكومة هي إساءة لكل لبناني مؤمن بالدولة، ولن نقبل بتحويل الخلاف السياسي إلى تحريض أو تطاول على المقامات الوطنية”.

وختم الشيخ العلمان قائلاً: “ندعم كل خطوة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وترسيخ هيبتها، لأننا نريد دولة تحفظ جميع أبنائها وتطبّق القانون على الجميع بلا استثناء. إن لبنان اليوم بحاجة إلى رجال نزيهين يؤمنون بالدولة، ودولة الرئيس نواف سلام هو رمز لهذا الإيمان.
 
 
