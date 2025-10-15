Advertisement

لبنان

مكي: نحو إعادة تكوين إدارات الدولة ومؤسساتها 2030

Lebanon 24
15-10-2025 | 06:28
A-
A+
Doc-P-1429726-638961318534547268.png
Doc-P-1429726-638961318534547268.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عُقد لقاء تشاوري في كلية إدارة الأعمال بجامعة بيروت العربية مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي، حول مشروع "إعادة تكوين إدارات الدولة ومؤسساتها 2030"، الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع الكلية.
Advertisement

شارك في اللقاء الوزير السابق آلان حكيم، ورئيس مجلس أمناء وقف البر والإحسان ورئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور عمار حوري، والأمين العام للجامعة الدكتور عمر حوري، وعميد كلية إدارة الأعمال البروفيسور محمد عبد العظيم أبو النجا، ومساعدة العميد الدكتورة هنادي طاهر، إلى جانب عمداء الجامعة وعدد من الأساتذة والطلاب وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع العام.

ويأتي اللقاء ضمن المبادرة الوطنية لإشراك أصحاب المصلحة في مناقشة أولويات الإصلاح الإداري وتوجهاته المستقبلية، وتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارات العامة.

في مستهل اللقاء، رحّبت الدكتورة هنادي طاهر بالحضور، مشددة على "أهمية المشروع كمنصة علمية لتطوير السياسات العامة والإدارة في لبنان".

ثم أوضح البروفيسور أبو النجا أن الهدف هو "وضع الحكومة على أعتاب الكفاية والفاعلية والاستجابة"، من خلال مناهج حديثة مثل التركيز على المواطن كعميل، والإدارة الريادية لتعزيز الابتكار، والإدارة بالأهداف، واستخدام آليات السوق والمنافسة بدلاً من البيروقراطية، إضافة إلى اللامركزية والخصخصة الجزئية لتحسين الأداء الحكومي.

أما الوزير فادي مكي، فاستعرض رؤية الوزارة لتحديث إدارات الدولة، مشيراً إلى التحديات التي تعيق فاعليتها، مثل "بطء تحديث الوظائف، وقدم القوانين، وضعف الهياكل التنظيمية، وهشاشة البنية الرقمية، وغياب المساءلة".

وأكد أن إعادة بناء القطاع العام يجب أن تتم على أسس الكفاية والشفافية، بعيداً عن المحسوبيات، وصولاً إلى بلورة عقد اجتماعي جديد يعيد الثقة بين المواطن والإدارة.

وأوضح مكي أن خطة "إعادة تكوين إدارات الدولة ومؤسساتها 2030" تقوم على ثلاث مراحل:
1- وضع الأسس والرؤية الشاملة،
2- إعداد المخطط التوجيهي لإصلاح القطاع العام،
3- تنفيذ عملية تحول جذري تطال بنية الإدارات والمؤسسات العامة بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن المرحلة التحضيرية تمتد على مدى ثلاثة أشهر، تليها صياغة المخطط التوجيهي الذي يحدد آليات الدمج أو الإلغاء الإداري وتوزيع الوظائف وعدد الموظفين.

واختُتم اللقاء بمداخلات من الأساتذة والطلاب عكست اهتماماً واسعاً بدور الإدارة العامة في بناء دولة أكثر كفاية وشفافية.
 
(الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
وزارة التنمية الإدارية تطلق ندوة حوارية في LAU حول مشروع إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030
lebanon 24
15/10/2025 20:25:55 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء تشاركي لإطلاق مشروع "إعادة تكوين إدارات الدولة 2030"
lebanon 24
15/10/2025 20:25:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ضمن مشروع "إعادة تكوين إدارات الدولة - 2030".. لقاءات موسعة في النبطية
lebanon 24
15/10/2025 20:25:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مكي زارالمطران عوده عارضا مشروع تحديث الإدارة العامة "2030"
lebanon 24
15/10/2025 20:25:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

الأمين العام

المستقبل

بيروت

التركي

لبنان

الترك

داري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:14 | 2025-10-15
13:07 | 2025-10-15
13:01 | 2025-10-15
12:50 | 2025-10-15
12:30 | 2025-10-15
12:29 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24